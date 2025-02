Sanremo, possibile passaggio a Mediaset? Scotti fa chiarezza

Questa mattina si è tenuta la Conferenza Stampa del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1 a partire da martedì sera fino a sabato. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, insieme ai co-conduttori della prima serata Antonella Clerici e Gerry Scotti, hanno risposto alle domande dei giornalisti e svelato qualche dettaglio in più su cosa dovremmo aspettarci da questa edizione. Nello specifico Conti ha svelato l’orario di fine di ogni puntata, se ci sarà Angelina Mango, le motivazioni dietro la scelta degli ospiti e perché non ci saranno i monologhi. Infine Gerry Scotti ha fatto chiarezza in merito alla possibilità che il Festival possa passare su Mediaset.

Sanremo su Mediaset? La risposta di Gerry Scotti

A partire da domani sera andrà in onda su Rai 1 la nuova edizione del Festival di Sanremo, quest’anno condotta da Carlo Conti. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per l’inizio della kermesse canora, dove il conduttore e direttore artistico ha risposto alle domande dei giornalisti presenti insieme ai co-conduttori della prima serata Antonella Clerici e Gerry Scotti. Proprio quest’ultimo ha fatto chiarezza in merito ad un possibile passaggio di Sanremo su Mediaset. Scotti è difatti un conduttore storico dell’altra emittente e qualcuno ha pensato che la sua presenza possa sottintendere la volontà di Mediaset di prendere il festival.

Scotti ha smentito ogni voce a riguardo, spiegando come si tratti di semplici fantasie e dietro il suo invito non ci sia alcuna dietrologia. Anche Carlo Conti ha confermato quanto detto da Scotti. Il direttore artistico ha spiegato come abbia chiesto al collega di co-condurre il Festival per puro caso e per la semplice amicizia che li lega.

Qualcuno ha quindi chiesto se Sanremo possa passare eventualmente ad un’altra emittente diversa da Mediaset. Si è difatti parlato dell’eventualità che il festival possa essere acquisito da Warner. Si è ribadito quindi come la Rai abbia fatto appello verso la sentenza del Tar Liguria per affermare la legittimità delle delibere del comune di Sanremo circa la titolarità esclusiva del marchio Festival della canzone italiana secondo cui nessuno al di fuori di Rai sia titolato ad organizzare il Festival nella sua versione attuale i cui diritti spettano a quest’ultima in esclusiva. Inoltre è stata sottolineata la volontà di fare una proposta di contratto autonoma al comune di Sanremo.