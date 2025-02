Fedez, Bella Stronza con Masini: riferimenti nelle barre, lui in lacrime

C’era grande attesa per la cover scelta da Fedez per la serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo. Il rapper ha difatti deciso di cantare “Bella Stronza” insieme al suo autore Marco Masini, preannunciando alcuni cambiamenti nel testo. Federico Leonardo Lucia ha inserito alcune barre in cui sono evidenti alcuni riferimenti alla sua storia personale. La performance, attesa con trepidazione dal pubblico, è culminata con uno scrosciante applauso. Durante l’esecuzione, l’ex marito di Chiara Ferragni sembrava visibilmente commosso.

Nello specifico Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha parlato della sua operazione citando una cicatrice sulla pancia. Ha poi fatto riferimento ad una storia d’amore finita male e per cui ha particolarmente sofferto. Inoltre si possono notare alcuni riferimenti ai momenti bui attraversati.

Di seguito tutte le barre scritte da Fedez:

Tu eri giovane e glaciale

io non ero ancora morto

tu eri un fiore e io l’asfalto

che ti cresce con il gambo storto

Baciarsi e dirsi ti amo sempre

farlo di nascosto

inconsapevoli che il tempo è infinito

tranne il nostro

Se vivi di apparenze i giudizi di feriscono

ora siamo due estranei che si conoscono benissimo

ora passo notti insonne per colpa dei sogni brutti

Pensavo: “Ci ameremo così forte che si sveglieranno tutti”

Gli occhi aperti e ribaltati

dalla bocca esce la schiuma, ti ho scritto 4 pagine

mi hai risposto con 2 righe

Sei una statua di sale appoggiata sulle mie ferite

ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli

mi chiedo perché le trappole hanno occhi così belli

Quella notte eri ubriaca

io in silenzio ad ascoltare

mi hai detto che sono la ragione per cui non riesci più ad amare

Ma come tutto può finire ancora prima di iniziare?

Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male

Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore

chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole

Ti penso e non mi sembra vero

non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero

A seguire, la parte tagliata:

Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza

Che hai chiamato la volante quella notte

E volevi farmi mettere in manette

Solo perché avevo perso la pazienza

Durante la performance Fedez si è evidentemente commosso sembrando a stento trattenere le lacrime. La sua cover con Masini ha convinto tutti, sia il pubblico in studio che gli spettatori da casa. In molti, difatti, hanno commentato positivamente sui social la loro esibizione.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi comparsi sui social:

Per il momento, quindi, Fedez sembra aver conquistato il consenso da parte del pubblico. Fino ad ora il suo Sanremo è stato davvero impeccabile, caratterizzato da performance sempre ricche di intensità emotiva e grande pathos. La sua canzone “Battito” è stata premiata anche negli ascolti sulle piattaforme di streaming, come sottolineato in un post pubblicato su Instagram dallo stesso rapper. Inoltre per due sere consecutive Federico si è ritrovato tra i primi cinque classificati. Con la cover di “Bella Stronza”, invece, si è classificato sul podio al terzo posto.