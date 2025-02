Sanremo, Arisa e Irama top ma lei irriconoscibile: il look fa parlare

Nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover tra gli ospiti che hanno duettato con gli artisti in gara c’è stata anche Arisa. Quest’ultima ha cantato insieme ad Irama “Say Something”, stupendo tutti non solo per l’impeccabile esecuzione ma anche per il suo look. Rosalba Pippa si è difatti presentata sul palco dell’Ariston con un lungo abito nero attillato e con scollo a barca. Sui social sono stati numerosi gli utenti che hanno commentato il cambiamento radicale dell’artista ed in particolare l’outfit prescelto per l’occasione.

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la puntata del Festival di Sanremo dedicata alle cover. Gli artisti in gara hanno potuto decidere con chi duettare tra altri concorrenti o ospiti fuori gara. Irama ha scelto di cantare con Arisa, eseguendo insieme a lei una versione personale di “Say Something” di A Great Big World e Christina Aguilera. La loro performance è stata davvero esemplare ed entrambi sono stati vocalmente impeccabili. A far parlare, tuttavia, non è stata solo l’esibizione portata sul palco dell’Ariston bensì anche l’outfit prescelto da Rosalba Pippa, in arte Arisa.

Rispetto al suo primissimo Sanremo, difatti, la cantante ha avuto un cambiamento radicale. Ha ormai abbandonato definitivamente gli occhiali spessi ed il taglio di capelli a scodella per lasciare spazio a look più audaci e sensuali. Per questa sera Arisa ha scelto nello specifico un lungo abito nero, dalla vestibilità aderente e con un uno scollo che lasciava scoperte le spalle. Al vestito ha poi abbinato lunghi guanti neri e gioielli con pietre verdi. I capelli erano neri, lunghi e lisci. Proprio a riguardo l’artista ha rivelato con grande ironia a Carlo Conti di stare indossando una parrucca.

Queste le sue parole verso il conduttore al termine della performance con Irama:

Mi puoi fare i complimenti per la mia parrucca se vuoi.

Sui social sono stati numerosi gli utenti che hanno commentato il look sfoggiato dalla cantante a Sanremo. Nello specifico qualcuno ha evidenziato una somiglianza con Morticia Addams a causa della scelta del total black e dei capelli neri, lunghi e lisci.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi in merito: