Fedez, ascolti ottenuti finora dal brano di Sanremo: cifra e reazione

Sanremo è ormai iniziato già da tre giorni ed è già abbastanza chiaro quali siano le canzoni di questa sua 75esima edizione preferite dal pubblico. Tra queste c’è anche quella portata in gara da Fedez, “Battito”, che si è addirittura classificata tra le prime cinque nella seconda serata del Festival. Nelle ultime ore il rapper ha condiviso il numero di ascolti del brano, commentando sui social il risultato ottenuto fino ad ora.

Fedez è sicuramente uno dei grandi protagonisti di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo. Di lui si è parlato ancor prima dell’inizio della kermesse canora a causa di alcuni gossip lanciati da Fabrizio Corona. Negli ultimi giorni, però, il focus è perlopiù sulla canzone portata in gara quest’anno, intitolata “Battito”. Con l’intensità delle sue performance, difatti, il rapper ha stupito davvero tutti. Il brano convince, è uno dei più chiacchierati sui social e si è addirittura classificato tra i primi cinque nella seconda serata.

Per il momento i risultati ottenuti, quindi, sono stati decisamente positivi. Fedez è stato premiato anche con gli ascolti. Il rapper ha difatti condiviso su Instagram il numero di riproduzioni ottenuto dalla canzone fino ad ora. Nello specifico si può leggere come “Battito” sia al primo posto nella Top 50 Italia con ben 1.774.770 riproduzioni in soli tre giorni dalla sua pubblicazione. Il successo guadagnato non ha chiaramente lasciato indifferente Fedez.

Quest’ultimo ci ha difatti tenuto a ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto con un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram. Nello specifico ha sottolineato come siano riusciti a ricordargli di come la musica sia più forte di qualsiasi rumore di fondo.

Di seguito le parole precise usate dal rapper:

Mi avete ricordato che la musica è più forte di ogni rumore di fondo. Grazie.

Questa sera c’è grande attesa anche per la serata dedicata alle cover. La scelta di Fedez ha scatenato diverse polemiche. Federico Leonardo Lucia ha difatti scelto di duettare con Marco Masini sulle note di “Bella stronza”, al cui testo è stata apportata qualche modifica. Qualcuno ci ha letto una frecciatina nei confronti della sua ex Chiara Ferragni, cosa prontamente smentita.