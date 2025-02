Fedez, occhi neri e dilatati a Sanremo: motivo e retroscena

Hanno fatto molto discutere lo sguardo di Fedez durante la sua sfilata sul green carpet di Sanremo ieri sera. Il rapper si è difatti presentato con gli occhi completamente anneriti e dilatati. Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 il giornalista Luca Dondoni ha svelato la motivazione dietro la scelta di indossare queste particolari lentine. Nello specifico c’entra il significato della sua canzone.

Ieri sera c’è stato il green carpet di Sanremo, dove tutti gli artisti in gara hanno sfilato sfoggiando i loro look. Tra questi ha fatto particolarmente discutere Fedez, il quale si è presentato con gli occhi completamente neri e dilatati. In molti, quindi, si sono domandati cosa fosse successo allo sguardo del rapper. A riguardo sono state fatte numerose illazioni, tra chi sosteneva si trattasse di semplici lentine colorate e chi di un effetto ottico dovuto all’illuminazione del posto. Oggi, in collegamento con lo studio de La Volta Buona, il giornalista Luca Dondoni ha fatto chiarezza in merito una volta per tutte.

Rispondendo alla domanda di Grazia Sambruna, Dondoni ha spiegato come gli occhi anneriti fossero un riferimento alla canzone portata in gara dal rapper, “Battito”. Nello specifico il giornalista ha chiarito come Fedez volesse dare l’idea di un uomo sotto medicinali. Il brano parla difatti della depressione. Non si trattava quindi di nessun effetto ottico, bensì di lentine colorate indossate dal cantante. Precisamente, come spiegato da Luca, Federico Leonardo Lucia avrebbe usato delle lentine corneali che coprono tutto l’occhio. Successivamente il giornalista ha anche aggiunto come quello di Fedez sia stato un possibile riferimento al film Venom.

Di seguito le parole precise di Dondoni in merito agli occhi di Fedez:

E’ molto facile, ve lo spiego. Ci sono due set di lenti a contatto corneali, ce n’è una che copre solamente l’iride e la pupilla e l’altra che copre completamente l’occhio perché proprio durante la canzone lui racconta di un uomo che prende delle medicine per guarire dalla depressione, la sua figura è quella di un uomo sotto medicinali e la esagera con quella lente a contatto nera. E’ peraltro la citazione di un film.

Grazia Sambruna ha ringraziato Luca per la spiegazione, definendo il look sul green carpet sfoggiato dal cantante un po’ inquietante.

Caterina Balivo ha poi chiesto un parere sul brano portato in gara dal rapper. Il giornalista ha elogiato la canzone e la performance durante le prove, definendola “una bomba”. Ha anche sottolineato la forza del testo e della scenografia.