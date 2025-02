Fedez, 2° serata a Sanremo: 3 cose strane che forse non avete notato

Seconda serata del Festival di Sanremo 2025 e seconda esibizione di Fedez, big tra i più attesi tra quelli in gara sul palco dell’Ariston per tutta una serie di motivi che è inutile spiegare. Durante la performance di ‘Battito’, tre dettagli strani non sono sfuggiti agli occhi più attenti. Quali? Le mani tremanti, il sorriso che non c’è e il momento in cui il rapper milanese ha deciso di aprire gli occhi che tanto stanno facendo discutere per via delle lenti nere che coprono anche l’iride e che a qualcuno istillano una sensazione vampiresca e straniante.

Si parta dalle mani. Quando la regia ha ripreso Fedez in primo piano si è visto che per tutta la performance gli sono tremate le dita. Probabilmente per l’ansia e per la tensione. D’altra parte il rapper non ha mai nascosto di sentire molto la pressione quando si trova a prendere parte ad eventi importanti.

Per quel che riguarda gli occhi, l’ex marito di Chiara Ferragni li ha tenuti chiusi per tutta la prima parte del brano, aprendoli solamente quando ha intonato la potente strofa “Dentro i miei occhi / Guerra dei mondi”. Evidentemente Fedez ha curato anche questo aspetto scenico, pensando di indossare le ormai arcinote lenti scure per poi sprigionarle nel passaggio sopracitato della canzone. Non una casualità, bensì un escamotage per tentare di rendere la sua esibizione d’impatto.

Il terzo dettaglio riguarda il sorriso che non c’è. Il rapper, fino ad ora, sul palco dell’Ariston, non ha abbozzato mezza risata. Sia martedì, sia mercoledì, dopo aver terminato la performance ha sussurrato praticamente sottovoce un “grazie a tutti”, con tono dimesso e mostrandosi abbattuto e provato. Non sta bene? Qui si apre un altro capitolo.

C’è chi pensa che davvero non stia passando un buon momento e chi invece sostiene che sia molto scaltro a cambiare atteggiamento in base al contesto in cui si trova. In particolare, c’è che afferma che quando si presenta sulla Rai assuma un comportamento modesto e umile, ben diverso da quel che invece a volte fa vedere sui suoi profile social o in altre situazioni. Al di là di tutto ciò, ‘Battito‘ è un brano tra i migliori di quelli in gara a Sanremo. Molto probabilmente si posizionerà nelle prime posizioni nella classica finale.