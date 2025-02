Fedez a Sanremo, Ferragni batte un colpo: reazione e fuga dall’Italia

Fedez, tra i big più attesi al Festival di Sanremo 2025, è salito sul palco dell’Ariston intonando “Battito”, nel frattempo l’ex moglie Chiara Ferragni ha battuto un colpo, parlando proprio della kermesse canora. Lo ha fatto a migliaia di chilometri di distanza dall’Italia, in quanto in questo momento si trova a Dubai. C’è chi sussurra che l’influencer cremonese abbia organizzato di proposito un viaggio all’estero durante i cinque giorni sanremesi per tenersi il più distante possibile dalle polemiche e dai chiacchiericci sul suo conto. Secondo quanto rivelato da TgCom, nella terra degli emiri, si sarebbe recata in ‘solitaria’, senza la compagnia del fidanzato Giovanni Tronchetti Provera.

Il messaggio di Chiara Ferragni da Dubai: “Buon Sanremo”

“È l’ 1.47 qui e ho appena mangiato un club sandwich gigante. Ora di andare a dormire. Buon Sanremo per chi lo festeggia“. Così Chiara Ferragni che, naturalmente non ha menzionato in alcun modo l’ex marito, tantomeno Achille Lauro, suo presunto amante ai tempi del matrimonio con il rapper milanese. Dunque una reazione contenuta quella dell’influencer che, però, a ben vedere ha fatto in modo che si parlasse di nuovo di lei. Avrebbe infatti potuto non fare alcun riferimento al Festival, visto che quest’anno non ci ha nulla a che fare. Invece l’ha fatto.

Tornando alla performance di Fedez, chi si aspettava qualche colpo di testa da parte del cantante sull’Ariston è rimasto deluso. C’è stato solo un colpo ‘d’occhi’, per via delle lenti nere che hanno innescato nei telespettatori un effetto piuttosto straniante. Per il resto il rapper è salito sul palco, si è esibito e poi si è congedato in un batter d’occhio. Nessuna parola fuori posto, nessun atteggiamento controverso. D’altra parte, nelle ore che hanno preceduto il suo esordio al Festival, ha assicurato che da ora in avanti non ha più intenzione di creare scandalucci e altro can can mediatico in riferimento alla sua vita privata.

Nel frattempo continua a essere chiacchieratissima la love story di Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Gabriele Parpiglia, martedì 11 febbraio, ha raccontato di aver saputo che l’influencer e il manager avrebbero avuto una “forte lite”. Sempre Parpiglia, in precedenza, ha sostenuto che la famiglia di Giovanni non vedrebbe di buon occhio la relazione con l’ex moglie di Fedez.