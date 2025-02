Sanremo, irruzione di Fru dei The Jackal: ruba scena ai The Kolors

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la puntata finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Questa non è stata priva di sorprese. In particolare durante l’esibizione dei The Kolors è improvvisamente apparso sul palco dell’Ariston un ballerino d’eccezione: Fru dei The Jackal. Il comico ha sorpreso tutti con la sua bravura e simpatia, finendo per rubare un po’ la scena al gruppo. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Ormai anche la 75esima edizione del Festival di Sanremo è giunta alle sue battute finali. Questa sera, difatti, si scoprirà chi sarà il vincitore tra gli artisti in gara. Tra questi ci sono anche i The Kolors con il loro brano “Tu con chi fai l’amore”. Proprio durante la loro esibizione c’è stato un colpo di scena che ha sorpreso il pubblico presente in sala e quello da casa. Verso le battute finali della canzone, difatti, ha fatto irruzione sul palco un ballerino d’eccezione. Improvvisamente è salito Fru dei The Jackal che si è unito alla band, ballando con loro a ritmo di musica.

Alla vista del comico i presenti hanno iniziato ad acclamarlo e sono rimasti stupiti dalle sue doti come ballerino. Fru ha contagiato tutti con la sua simpatia, finendo per rubare anche un po’ la scena ai The Kolors per qualche secondo. Al termine dell’esibizione, difatti, Carlo Conti ha posto l’attenzione sul comico facendogli i complimenti per come aveva ballato. Il conduttore ha poi deciso di regalare a lui i fiori di Sanremo. Infine Fru ha abbandonato il palco insieme alla band ironizzando sul fatto che era riuscito ad arrivare sul palco dell’Ariston e che aveva paura di essere cacciato!

La sua presenza era già stata annunciata sulla pagina ufficiale dei The Jackal. Qualche ora prima dell’inizio del Festival, difatti, il gruppo di comici aveva condiviso un audio di Stash che lo invitava a presentarsi all’Ariston e poi lui avrebbe visto cosa fare. Il siparietto ha divertito tutti ed è stato un colpo di scena che ha contribuito a dare brio alla serata.