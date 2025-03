Stefano De Martino, il chirurgo: “È costruito: elenco ritocchi” (video)

Stefano De Martino e quel vizietto, come tanti che fanno il suo mestiere (e non solo), di ricorrere agli aiuti offerti dalla chirurgia plastica e da quelli forniti dagli esperti di ritocchini estetici. A passare ai raggi x e a ‘smascherare’ il conduttore di Affari Tuoi è stato Carlo Galata, professione appunto chirurgo plastico. Il medico si diverte a pubblicare sul suo profilo TikTok, che è seguito da circa 4 mila utenti, dei video in cui ragiona sul ‘prima’ e sul ‘dopo’ di alcuni vip, illustrando cosa hanno deciso di modificare del proprio aspetto con il passare degli anni. L’aitante’ De Martino non è ricorso a una chirurgia estetica iper invasiva, ma l’ha comunque sfruttata in più frangenti. Sembra proprio che si sia dato una bella ‘aggiustatina’.

Il ragazzino sbarbato che si era presentato ad Amici di Maria De Filippi oggi è diventato un uomo, assai desiderato dalle donne italiane. La sua bellezza non sarebbe soltanto frutto della bontà di madre natura. Per prima cosa Stefano ha dato una ‘sistemata’ alle orecchie. “Partiamo da ciò che è più evidente. Le orecchie a sventola oggi hanno una posizione più aderente alla testa. Segno che è stato eseguito un intervento di otoplastica”, ha sottolineato il dottor galata.

Secondo il professionista, De Martino ha anche fatto qualche correzione al naso che oggi, rispetto al passato, “appare più armonioso e proporzionato, con un dorso dritto e un leggero restringimento che valorizza i suoi lineamenti”. Sempre seguendo l’analisi del dottor Galata, le occhiaie del conduttore campano sembrano “più distese e riempite”, fatto che dona a Stefano un “nuovo sguardo, più luminoso”.

“Gli zigomi appaiono più voluminosi e scolpiti donando maggiore struttura al viso senza appesantirlo. Una leggera voluminizzazione delle labbra le ha inoltre rese più piene e più sensuali. Il neo sul labbro sinistro è stato rimosso”, ha aggiunto Galata che ha quindi chiosato che l’ex allievo di Amici “è insomma l’esempio di una bellezza costruita, ma al tempo stesso naturale”.

E che cosa dice Stefano De Martino a riguardo del tema della chirurgia estetica? In tempi non sospetti ne ha parlato con Francesca Fagnani, nel corso di un’intervista rilasciata a Belve. Circa il rapporto con il suo corpo, il conduttore aveva spiegato che la parte che più gli piace sono le mani, quella che meno lo convince sono i piedi.

A proposito della chirurgia estetica aveva dichiarato di essere favorevole, a patto che faccia stare bene chi ne fa uso. Innanzi alla giornalista, però, non entrò nel dettaglio di ciò che lui si era rifatto e dei ritocchini a cui si era sottoposto. Ci ha pensato il dottor Galata a rivelare tutto.