Stefano De Martino, gossip impazza: Gilda, Emma, gli avvistamenti

Impazzano i gossip su un possibile ritorno di fiamma per Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi è stato difatti recentemente avvistato nuovamente in compagnia della conterranea Gilda Ambrosio, con la quale aveva già avuto una breve relazione per un periodo. I due sarebbero stati paparazzati dal settimanale Chi in un locale milanese. Qualche settimana fa, invece, si era parlato di un suo riavvicinamento all’ex Emma Marrone.

Stefano De Martino paparazzato con Gilda Ambrosio

Stefano De Martino ha più volte dichiarato di essere attualmente single, tuttavia nelle ultime ore si è diffuso un gossip secondo cui il conduttore di Affari Tuoi potrebbe avere una nuova frequentazione. I fotografi del settimanale Chi hanno difatti pizzicato Stefano De Martino insieme a Gilda Ambrosio in un locale milanese. Da qui il gossip su un possibile coinvolgimento sentimentale tra loro è tornato al centro della cronaca rosa. Già nel 2017 si era parlato di un flirt tra loro, quando furono fotografati insieme per strada a Roma.

Il loro ultimo avvistamento insieme è avvenuto in un noto locale di Milano. Stefano e Gilda non erano tuttavia da soli, bensì in compagnia di alcuni amici in comune. Possibile quindi che i due si siano incontrati semplicemente in amicizia. Stando a quanto riportato da Leggo, Chi avrebbe riferito che il conduttore di Affari Tuoi, nel notare la presenza dei paparazzi, abbia accennato ad un saluto con la mano per poi restare all’interno del locale. Ambrosio, invece, sarebbe uscita tranquillamente fuori avviandosi lungo la strada.

L’avvistamento con Emma Marrone

Ultimamente si è vociferato anche un possibile riavvicinamento di Stefano De Martino con la sua ex Emma Marrone. Quest’ultima è difatti stata presente alla prima dello spettacolo del conduttore “Meglio Stasera” al Teatro Brancaccio di Roma. In quell’occasione la cantante ha pubblicato sui social un video con un breve spezzone della performance accompagnato da una dedica per congratularsi con lui. Successivamente i due sono stati avvistati anche a cena insieme, scatenando le fantasie dei loro fan che vorrebbero un ritorno di fiamma.

Per il momento, comunque, Stefano non ha annunciato ancora nessuna frequentazione. Possibile quindi che sia nel caso di Gilda che in quello di Emma si tratti di semplici rapporti d’amicizia.