Elga Enardu, marito su Onlyfans: “Ecco i 4 motivi per cui lo accetto”

Tutto sotto controllo e non c’è nulla di male: Elga Enardu è tornata a commentare la scelta del marito Diego Daddi di aprire un profilo Onlyfans, nota piattaforma su cui vengono pubblicati contenuti per adulti dietro pagamento, spesso sottoforma di abbonamento. Insomma, tu utente sei curioso di vedere mie foto o miei video di un certo tipo? Paghi e guardi. La faccenda ha provocato scalpore tra alcuni followers dei due ex volti di Uomini e Donne. Diversi coloro che considerano la nuova iniziativa di Daddi fuori luogo. La moglie, invece, ha un pensiero totalmente differente. Nelle scorse ore, rispondendo alle critiche, ha elencato quattro motivi per cui non è assolutamente preoccupata dalla nuova attività del marito.

Quando un utente ha scritto ad Elga di non comprendere come lei possa accettare che Diego invii contenuti privati ad altre persone, la Enardu ha risposto dicendo che il “mondo è bello perché è vario” e di capire che ci sono persone a cui potrebbe dare fastidio che il compagno mostri suoi scatti privati ad estranei. Però lei non prova disagio. Anzi appoggia Daddi al cento per cento. A riguardo della faccenda ha enucleato quattro motivi per cui ritiene che il marito stia facendo bene a curare un profilo Onlyfans:

“Uno. Non mi interessa cosa fa tuo marito e tantomeno se a te va bene (questo non per menefreghismo ma per rispetto)”, ha scritto Elga all’utente, lasciando intendere che se qualcuno è curioso di vedere certe foto va bene così, se invece non lo è va bene lo stesso. “Due. Questo è un lavoro scelto tra tanti in base alle migliori qualità di Diego, ma non solo”, ha aggiunto la Enardu. E ancora: “Tre. Non lede a nessuno, anzi…” Infine il quarto motivo: “Quattro. A noi sta bene. Ci tengo a precisare che io non decido per Diego e lui non decide per me. Ma se ci fosse da parte mia la benché minima volontà che non lo facesse, non lo avrebbe fatto”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha quindi chiarito in modo netto che è più che d’accordo con la scelta professionale del marito e che lo appoggia in tutto e per tutto. Inoltre ha rimarcato che se da parte sua ci fosse stato un no, il compagno avrebbe lasciato perdere.

Quanto costa abbonarsi al profilo Onlyfans di Diego Daddi

Quanto costa un abbonamento per vedere i contenuti esclusivi di Diego Daddi sulla piattaforma? Basta andare sul suo profilo per conoscere le tariffe. Un abbonamento mensile è venduto a 15 dollari, uno trimestrale a 40,5 dollari, quello di sei mesi a 76,5 dollari e quello annuale a 144 dollari.