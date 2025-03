Francesca Brambilla ha partorito: sesso bebè e nome senza eguali

Francesca Brambilla, popolare per aver ricoperto il ruolo di ‘Bona Sorte‘ nel quiz show Avanti un Altro (Canale 5), è diventata mamma per la seconda volta. La 32enne originaria di Bergamo ha partorito nelle scorse ore. Lei stessa ha annunciato la lieta notizia attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si è immortalata in ospedale baciata dal compagno e con in braccio la figlia appena nata. La coppia ha accolto una piccina, dunque sul portone di casa apparirà un fiocco rosa. Il nome dato alla ‘cucciola’ è alquanto originale e curioso: la bimba è stata chiamata Guadalupe Anima, non proprio una scelta comune, per usare un eufemismo.

Avanti un Altro, Francesca Brambilla ha partorito

“Stessa stanza, stesso posto, il mio fantastico e stesso ginecologo di sempre Dott. Ciravolo, stesso ospedale e stesso amore infinito per te C.M che mi hai regalato la nostra vita felice. Benvenuta Guadalupe Anima, non vediamo l’ora di farti conoscere tua sorellina Amaya“. Così Francesca Brambilla nel commentare il post con cui ha reso noto di essere diventata madre bis. Nel dicembre 2023 aveva dato alla luce la sua primogenita, Amaya Luce.

Per quel che riguarda il compagno della 32enne, ossia il padre delle due piccole, si sa pochissimo. Mai Francesca ha svelato il nome e il cognome dell’uomo. Solo in rare occasioni lo ha mostrato con lei sui social. Anche nel post tramite cui ha annunciato di aver partorito ha scritto soltanto le sue iniziali. Fin dall’inizio della love story, l’ex ‘Bona Sorte’ ha mantenuto moltissima riservatezza sul partner e, più in generale, sulla sua vita. Basti pensare che ha rivelato di essere incinta per la seconda volta solamente all’ottavo mese di gravidanza, dunque a pochissime settimane dal parto.

Nel dare la dolce notizia aveva anche motivato la sua assenza nella nuova stagione di Avanti un Altro, facendo appunto sapere che non era presente nella nuova stagione della popolare trasmissione preserale di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti proprio per via della dolce attesa. Non è chiaro se la showgirl bergamasca tornerà un giorno nel programma. Anche perché non è detto che lo show abbia una nuova stagione (in diverse interviste Bonolis ha spiegato che può darsi che quella in corso sia l’ultima edizione del quiz show).