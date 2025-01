Francesca Brambilla via da Avanti un altro: è incinta (ottavo mese)

Francesca Brambilla, showgirl bergamasca nonché ex Bona Sorte del popolare quiz show Avanti un altro!, nemmeno in questa stagione farà parte del cast del programma ideato e condotto da Paolo Bonolis. Il motivo lo ha svelato lei stessa nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: è incinta. Trattasi della seconda gravidanza per la 32enne. Il 12dicembre 2023 ha infatti accolto la sua primogenita, Amaya Luce.

“Ecco il vero motivo per il quale non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno, ma vi prometto che tornerò. Vi presento la MIA FAMIGLIA tra un mese in 4”. Così Francesca Brambilla a corredo di uno shooting fotografico in cui è apparsa con un bel pancione e con la figlia e il compagno di cui non si sa nulla. La gravidanza è dunque già quasi al termine. La showgirl ha preferito mantenere massimo riserbo e di svelare solamente la lieta notizia all’ottavo mese. Da sottolineare inoltre che nel messaggio ha evidenziato che in futuro ha intenzione di tornare nello show di Bonolis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Nel frattempo continua ad esserci assoluto riserbo sul suo compagno. Anche l’uomo è apparso nello shooting, ma nessuno sa come si chiami e che lavoro faccia. Pare che non faccia parte del mondo dello spettacolo. E pare che non abbia nemmeno profili social. Francesca non ha mai rivelato il suo nome. Evidentemente l’uomo preferisce non finire al centro dell’attenzione. Brambilla non ha neppure rivelato il sesso del bebè, tantomeno come lei e il compagno lo chiameranno.

Francesca Brambilla tra tv e famiglia

Francesca Brambilla, televisivamente parlando, è nota soprattutto per il già citato ruolo di Bona Sorte nel programma Avanti un altro!. Nata a Bergamo il 15 marzo 1992, ha sempre voluto lavorare nel mondo dello spettacolo. Da giovanissima ha partecipato ai concorsi di bellezza Miss Padania e Miss Italia dove ha superato le selezioni per poi abbandonare la competizione per via della gelosia dell’allora fidanzato..

Inoltre la si è vista sulle piste della MotoGp, nel ruolo di Ombrellina per il team Foraward. L’esordio sul piccolo schermo è datata 2017, quando la si vide nella trasmissione Rai Quelli che il calcio. La si ricorda anche nel 2021 a La pupa e il secchione, in quanto fu una delle ospiti della semifinale condotta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Primo di mettere su famiglia è stata più volte chiacchierata dal gossip per le sue relazioni con personaggi noti. Tra gli ex fidanzati della modella ci sono il rapper Gué Pequeno, il giocatore di pallacanestro Stefano Laudoni, Max Colombo e il tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino.