Francesca Brambilla è mamma: sesso, nome e la foto del padre

Oggi, 12 dicembre, è nata Amaya Luce, figlia della Bona sorte di Avanti un Altro, Francesca Brambilla. A darne l’annuncio la modella su Instagram. Ha pubblicato uno scatto in ospedale che la ritrae con la bambina in braccio e il compagno,

La Brambilla è diventata nota al pubblico grazie al lavoro ad Avanti un Altro, dove fa la “Bona sorte”. Poi ad inizio agosto, si era parlato di una possibile sostituzione e poco dopo, la modella stessa ha fatto l’annuncio della gravidanza. Non ha condiviso molti scatti con il pancione e anche sull’identità del compagno ha deciso di rimanere molto riservata, anche se oggi è comparso per la prima volta il suo volto.

Quando Francesca ha annunciato di essere incinta ha spiegato che è stato qualcosa di inaspettato, un sogno diventato realtà. Oggi, con la nascita di Amaya Luce, si è mostrata piena di gratitudine per aver avuto la fortuna di essere diventata mamma. Infatti ha scritto: “Ora so il vero significato della parola amore“.

L’annuncio della gravidanza

Francesca ha annunciato che sarebbe diventata mamma il 22 agosto, sempre tramite Instagram. Ha pubblicato 5 foto e in una è comparso per la prima volta il compagno, a cui, però, ha coperto ilo volto. Su di lui vuole rimanere abbastanza riservata.

La Brambilla si è mostrata molto emozionata e consapevole del fatto che la bambina le cambierà la vita. La ‘Bona sorte’ è ancora più felice di rendere padre il suo compagno e, già ad agosto, aveva scritto di “non vedere l’ora di vedere la piccola in braccio al padre“. Tutto ciò le sembrava solamente un sogno che ora, però, è diventato realtà.

Gli auguri da parte del cast di Avanti un Altro

Sotto il post dell’annuncio della nascita di Amaya Luce, molti suoi colleghi si sono congratulati. Marco Salvati, Maria Mazza, Francesco Nozzolino, Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi, Giorgia Pianta. All’appello presenti anche Sophie Codegoni e Alessia Macari.

Anche altri vip non hanno esitato a farle gli auguri come Carolina Stramare, Matteo Diamante, Jane Alexander e Andrea Montovoli. In molti hanno notato, però, che mancano le felicitazioni di Paolo Bonolis. Ma, è risaputo, che il conduttore non utilizza molto i social.