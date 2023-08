Francesca Brambilla è incinta: l’annuncio del volto di Avanti un altro

Francesca Brambilla è incinta. La modella e showgirl, nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Avanti un altro nei panni della “Bona sorte”, ha annunciato poco fa sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Da giorni si sospettava di una sua gravidanza a causa di alcuni movimenti social alquanto ambigui. Nelle ultime settimane, infatti, Francesca ha pubblicato diverse foto in cui non era ritratta per intero, mentre in uno dei suoi ultimi post è stato possibile vedere un pancino sospetto, che ha subito incuriosito i suoi numerosi seguaci. A lanciare il gossip, poi, era stato Alessandro Rosica, che diversi giorni fa aveva parlato della gravidanza della Brambilla.

Oggi, è arrivata la conferma direttamente da Francesca, che ha condiviso diversi scatto con il pancione in bella vista. In aggiunta, ha pubblicato una foto insieme al compagno, nonché futuro padre del suo bebè, di cui non si conosce ancora chiaramente l’identità. L’influencer ha poi scritto un lungo comunicato, in cui, oltre ad annunciare la gravidanza, ha spiegato di aver vissuto un anno pieno di cambiamenti e ha speso parole piene d’amore per il fidanzato. Ecco quanto scritto dalla Brambilla:

La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile, un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due. Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva. Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno.. ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà.

Francesca Brambilla, vita e carriera

Francesca Brambilla è nata a Bergamo il 15 Marzo 1992. Sin da piccola, ha avuto una passione per il mondo dello spettacolo e già da giovanissima ha iniziato a lavorare come modella partecipando a diversi concorsi di bellezza. Negli anni, la Brambilla è riuscita ad ottenere il titolo di Miss Atalanta e Miss Padania. Inoltre, ha partecipato a Miss Italia ma senza riuscire a vincere.

Dopodiché, la giovane ha vestito per tre volte i panni della coniglietta di Playboy ed è stata più volte ospite di programmi come Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo, e Quelli che il calcio. Più recentemente, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Nel programma, Francesca interpreta la “Bona sorte“, cercando di mettere in difficoltà i partecipanti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, la showgirl è stata legata a diversi nomi noti dello spettacolo, come il cantante Gué Pequeno, l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino e il giocatore di basket Stefano Laudoni. La relazione con quest’ultimo suscitò diverse polemiche, dato che, a quanto pare, Laudoni avrebbe lasciato l’ex compagna Valentina Vignali proprio per lei. Tuttavia, la loro storia finì dopo poco tempo. Infine, la Brambilla è stata anche beccata in compagnia del fotografo Andrea Franco Alajmo.