Avanti un altro, noto volto del cast è incinta: tutti i dettagli

Francesca Brambilla è diventata popolare grazie alla sua partecipazione al celebre game show di Paolo Bonolis, “Avanti un altro”, in qualità di Bona Sorte. Nonostante la Brambilla abbia riscosso molto successo tra il pubblico il suo compito non è stato facile inizialmente: la showgirl infatti è subentrata nel programma al posto di un’altra modella e showgirl molto amata da pubblico di nome Sara Croce.

Nonostante tutto però, grazie alla sua bellezza e simpatia Francesca Brambilla è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori del programma. In attesa di rivederla il prossimo anno nelle vesti della fatina vestita di azzurro che porta molta fortuna ai concorrenti, nelle ultime ore sono circolate alcune voci sul suo conto. A quanto pare quest’estate ha portato una bella novità alla showgirl.

Francesca Brambilla è incinta

Il primo a riportare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, in arte Investigatore Social, secondo il quale la Brambilla sarebbe in dolce attesa. Per il momento nessun comunicato ufficiale da parte della diretta interessata e sul suo profilo Instagram al momento non compaiono nemmeno fotografie del suo attuale compagno, del quale rimane quindi sconosciuta l’identità.

C’è anche da dire che uno degli ultimi post pubblicati dalla showgirl sui social ha fatto pensare la stessa identica cosa ai suoi followers tanto che alcuni le hanno scritto nei commenti domandandole se fosse in dolce attesa. Dalle immagini postate infatti vede la Brambilla seduta su una sedia con un “pancino sospetto“. Infine è da circa un mese che la donna non pubblica fotografie che la ritraggono per intero, quasi a suggerire che le voci circa la sua gravidanza siano vere.

Al momento però, come anticipato, si tratta solamente di rumors. Pertanto bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere certezze. La speranza di tutti i fans della donna è che decida lei stessa di esprimersi il prima possibile sull’argomento.

Chi è Francesca Brambilla

Francesca Brambilla è nata a Bergamo il 15 Marzo 1992. Fin da bambina ha sempre dimostrato avere una grande passione per il mondo dello spettacolo e da giovanissima ha iniziato a farsi strada in quella realtà partecipando a numerosi concorsi di bellezza nelle principali località romagnole. Ma nel cuore della Brambilla non vi è solo lo spettacolo in quanto è anche una grande appassionata di motori, moda e musica.

Parlando della sua vita privata, la Bona Sorte di Avanti un altro ha avuto numerosi fidanzati nel corso degli anni: prima è stata fidanzata con il cantante Gué Pequeno, in seguito con un pilota di moto e poi anche con Alessandro Zarino, un ex tronista di Uomini e Donne e apprezzato personal trainer. Ma non finisce qui in quanto si è a lungo parlato anche di un flirt con Stefano Laudoni che, stando alle indiscrezioni circolate in quel periodo, avrebbe lasciato Valentina Vignali proprio per lei. La loro relazione non durò molto però e infine la Brambilla è stata anche paparazzata in compagnia del fotografo Andrea Franco Alajmo.

Infine, lavorativamente parlando Francesca Brambilla ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e ha vinto il titolo di Miss Atalanta e Miss Padania. Partecipò anche a Miss Italia senza però vincere. Successivamente ha vestito per ben tre volte i panni della coniglietta di Playboy, è stata ospite frequente di Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo, e in Quelli che il calcio diventandone poi presenza fissa. Quindi approdò in Mediaset per vestire i panni della Bona Sorte nel celebre game show condotto da Paolo Bonolis, Avanti Un Altro.