Alessandra Amoroso “incinta, quando partorisce”: esplode il gossip

Si accende il gossip, protagonisti Alessandra Amoroso e il suo fidanzato Valerio Pastore. L’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, nelle scorse ore, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha reso noto che una fonte anonima le ha assicurato che la cantante pugliese è incinta. Naturalmente l’indiscrezione è da prendere con le pinze in quanto al momento non è arrivata alcuna conferma sulla questione. I dettagli forniti dalla gola profonda sulla presunta gravidanza, però, sono alquanto dettagliati. Chi ha fatto la segnalazione alla Marzano ha persino fornito il nome che l’artista e il compagno avrebbero scelto e ha addirittura fatto sapere che il lieto evento della nascita dovrebbe verificarsi a settembre.

“Ho uno scoop, Alessandra Amoroso è incinta. A settembre nasce Penelope Maria Pastore“. Questo è ciò che ha riferito la fonte anonima all’esperta di gossip campana. Dunque, sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione corrisponde a verità, la cantante e Valerio aspetterebbero una figlia. Come già sottolineato, per ora non sono arrivate conferme in merito alla dolce attesa e dunque non c’è certezza che la notizia sia veritiera.

Alessandra Amoroso e la storia d’amore con il fidanzato Valerio Pastore

Alessandra Amoroso si è legata a Valerio Pastore dopo aver chiuso la lunga love story con il produttore Stefano Settepani. La rottura è arrivata nel 2020. L’anno successivo la cantante ha iniziato a frequentare Valerio, professione tecnico del suono. La relazione è diventata con il passare dei mesi e poi degli anni sempre più solida.

Lei è classe 1986 ed ha 38 anni, lui è classe 1994 e ne ha 30. Una differenza di età di 8 anni che ha fatto mugugnare qualcuno (la solita storia, se una donna si fidanza con un uomo più giovane crea scalpore, se avviene il contrario no. Roba da Medio Evo). Amoroso invece non è affatto preoccupata. Pure per Valerio l’anagrafe non è un problema.

La cantante salentina è sempre stata molto riservata sulle sue faccende di cuore. Con Settepani ha vissuto la love story con riservatezza e lo stesso sta facendo con Pastore. Non resta che aspettare di sapere se l’indiscrezione relativa alla gravidanza sia vera oppure no.