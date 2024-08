Alessandra Amoroso ha rifatto il seno? La foto fa discutere, perché

È un’estate d’oro, anzi, di platino, per Alessandra Amoroso. Ieri, 26 agosto, la cantante ha celebrato con BigMama un importante risultato: la certificazione FIMI del disco di platino per la loro canzone, “Mezzo Rotto“. Dopo alcuni anni difficili lontano dalle scene, Alessandra Amoroso è tornata alla grande. Prima ha conquistato il pubblico con il successo di “Fino a qui” al Festival di Sanremo, e ora ha fatto ballare tutti con la sua hit estiva in collaborazione con la rapper BigMama, diventando la colonna sonora dei mesi più caldi dell’anno. In attesa del nuovo album, che i fan aspettano con impazienza, l’ex allieva di Amici si sta godendo una pausa in vacanza, festeggiando i suoi recenti traguardi.

Alessandra Amoroso con il seno rifatto: le speculazioni

“Abbiamo messo su un disco, ed è diventato di PLATINO”, ha scritto Alessandra Amoroso in un post su Instagram, accompagnato da una serie di foto con BigMama e alcuni scatti inediti che la ritraggono in barca. A catturare maggiormente l’attenzione, però, sono stati proprio gli scatti in costume in barca. In tanti hanno riempito di complimenti la cantante per il suo fisico, notando un interessante dettaglio. Stando a quanto riportato da Dagospia, l’Amoroso avrebbe scelto di rifarsi il seno. Sul noto sito, si possono vedere due foto a confronto del “prima e dopo” dell’artista, che suggerirebbero l’ipotesi di un intervento di chirurgia plastica.

Da lì, le foto hanno iniziato a fare il giro del web, dando il via a numerose speculazioni. Ad ogni modo, Alessandra non si è espressa sulla questione, quindi non si sa ancora se abbia deciso realmente di rifarsi il seno o meno. In ogni caso, l’Amoroso sembra essere più felice che mai, non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale. Da tempo è legata al videomaker Valerio Pastore, 9 anni più piccolo di lei, con il quale la cantante avrebbe scoperto un “nuovo modo di amare”.

Inoltre, negli ultimi giorni, era finita al centro dell’attenzione per essere stata tra le prime ad offrire il suo aiuto alla cantante Gerardina Trovato, a seguito del suo appello su TikTok per riuscire a risollevare la sua carriera. Un gesto che è stato molto apprezzato dal pubblico, che ha rinnovato la propria stima per l’Amoroso.