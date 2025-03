Alessia Cammarota, compleanno: Aldo via, la torta rivela i “drammi”

Alessia Cammarota ha festeggiato il suo 33esimo compleanno con una cena a base di sushi. Sorrisi, chiacchiere e dediche affettuose con le amiche, ma una grande e rumorosa assenza: quella del marito Aldo Palmeri. Dell’ex tronista di Uomini e Donne nemmeno l’ombra al party. L’influencer, allo scoccare della mezzanotte del 6 marzo, ha spento le candeline. Su Instagram ha postato diversi scatti della serata trascorsa con un gruppo di amiche care. Immancabile la torta. A colpire è stata la scritta personalizzata apparsa sul dolce: “33 nel fior dei miei drammi”. Una frase che pare far riferimento alla crisi coniugale vissuta con il compagno e padre dei suoi figli.

Aldo e Alessia, dopo aver festeggiato lo scorso dicembre i dieci anni di matrimonio, sono piombati in una profonda crisi. Lo hanno ammesso anche loro stessi a gennaio. Da allora non sono più apparsi insieme. Addirittura lei ha levato a lui il “segui” su Instagram, gesto non ricambiato da Palmeri che tutt’ora segue la moglie. A spingere a credere che i problemi di cuore non siano rientrati è stata proprio l’assenza dell’uomo al compleanno della compagna di vita. La scritta che ha poi scelto Alessia per decorare la torta funge da ulteriore segnale che la situazione di crisi non sarebbe stata superata. Forse lo sarà, forse no. Chissà…

Da quando la coppia ha reso noto di attraversare un periodo no, Palmeri si è chiuso in un religioso silenzio. Sui suoi account social tutto tace. La moglie invece continua ad essere attiva sui suoi profili, mostrandosi con i figli e in campagne promozionali dei prodotti che sponsorizza. Non si sa se, al momento, il matrimonio sia ancora in piedi oppure no.

La frattura sentimentale, per i fan affezionati alla love story, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in modo inaspettato. Come poc’anzi accennato, a dicembre scorso tutto sembrava procedere a gonfie vele. Aldo per l’anniversario di nozze aveva ricoperto Alessia di rose rosse, gesto ultra romantico che spinse a pensare che la relazione fosse solidissima. E invece, a volte, come recita un famoso proverbio, l’apparenza inganna.