Alessia Cammarota, via il ‘segui a Aldo Palmeri: crisi precipitata

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono ancora una coppia oppure no? Che il matrimonio sia in crisi pare assodato. Lo ha ammesso lo stesso ex tronista di Uomini e Donne poco meno di un mese fa. Dopo che avevano iniziato a circolare voci relative a un presunto tradimento, tramite un video diffuso su Instagram, Palmeri aveva assicurato che chi avrebbe sostenuto ciò, si sarebbe beccato una querela. Dall’altro lato aveva ammesso che la relazione con la moglie stava passando un periodo di difficoltà. Periodo che pare non essere stato superato. Nelle scorse Alessia ha deciso di levare il ‘segui’ su Ig al marito. Lui, invece, non l’ha ripagata con la medesima moneta. Tuttora infatti il ‘segui’ di Palmeri verso la compagna c’è.

Il gesto della Cammarota pare confermare che con Aldo non è riuscita ad andare oltre la crisi. Anzi, le voci inerenti a una possibile rottura si stanno facendo sempre più tambureggianti. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno se si considera che solamente lo scorso dicembre, in occasione dell’anniversario di nozze, l’ex tronista ha regalato un’infinità di rose rosse alla consorte. Tutto pareva che stesse procedendo a gonfie vele. E invece è arrivato il 2025 e a gennaio la crisi sarebbe entrata in una fase molto acuta.

Alessia continua ad essere presentissima sui social, ma da quando Palmeri ha reso noti i problemi coniugali non è più apparsa al suo fianco. Si è ripresa con i figli, oltre a proseguire con le sponsorizzazioni in qualità di influencer. Un qualcosa legato al periodo no, però, l’ha bisbigliato ai suoi followers nei giorni scorsi. Che cosa ha raccontato? Che è vero che ha perso peso di recente, come notato da diversi utenti. Il dimagrimento le ha messo ancor più in risalto le labbra ritoccate. Ha così scelto di rivolgersi a una professionista per cercare di capire quale sia il modo migliore per correggere l’inestetismo.

Nel frattempo Palmeri è chiuso in un religioso silenzio. Dopo aver minacciato querele verso chi si azzarderà a parlare di persone terze, vale a dire di corna, non ha più spiaccicato una parola pubblicamente. Tempi bui per la coppia, a patto che la coppia sia ancora tale.