Alessia Cammarota, crisi con Aldo e calo di peso. Parla lei, i motivi

Pare che la crisi in corso tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, coppia sbocciata negli studi televisivi di Uomini e Donne, non sia ancora stata superata. Circa tre settimane l’ex tronista ha ammesso che il suo matrimonio sta attraversando un momento non facile. Da allora non si è più mostrato assieme alla moglie sui social. Stesso atteggiamento assunto dalla consorte che, nelle scorse ore, ha postato tra le sue storie una frase sibillina, oltre a confermare di aver perso peso di recente. Inoltre ha spiegato che proprio per via del dimagrimento, le sue labbra sembrano ancora più enormi. Da qui la scelta di intervenire per sistemare l’inestetismo.

Alessia Cammarota dimagrita: la scelta di sgonfiarsi le labbra

“Il vero problema della comunicazione è che non ascoltiamo per capire, ma per rispondere”. Così l’influencer. Una frase che pare l’emblema della crisi matrimoniale in corso. Palmeri di recente ha rivelato che il periodo difficile non è cominciato per dei tradimenti, come qualcuno ha sostenuto (tra l’altro l’ex tronista ha promesso denunce nei confronti di coloro che sosterranno tale tesi). Ora il pensiero esternato dalla moglie sembra rivelare i veri motivi della crisi, ossia un problema di comunicazione a livello di coppia.

Il fatto che la relazione stia vivendo una fase tutt’altro che serena ha anche portato a un’altra conseguenza, vale a dire al dimagrimento di Alessia. Diversi fan hanno notato la perdita di peso che è stata confermata dalla diretta interessata che ha anche riferito che si sta muovendo per farsi sgonfiare le labbra.

“Sono dimagrita, abbastanza, non uso il termine molto, ma uso abbastanza. Alcuni sotto consiglio, altri sotto insulto mi hanno fatto notare che le labbra sembrano ancora più grandi, così ho chiamato la dottoressa: “Dottoressa non ce la faccio più, ho bisogno di togliere il superfluo”. Abbiamo anticipato (la visita, ndr) a oggi invece che a settembre”. Così l’ex corteggiatrice di UeD che ha aggiunto che, in base a come andrà la visita con la specialista, deciderà se procedere o meno con il trattamento della ialuronidasi.

Cos’è la ialuronidasi

La ialuronidasi è un enzima che è capace di degradare l’acido ialuronico (HA). Tale pratica è molto usata nel settore della medicina estetica. In particolare è adoperata nel trattamento delle complicanze che scaturiscono dall’iniezione inappropriata di acido ialuronico. L’enzima è infatti in grado di eliminare i noduli di HA e risulta prezioso quando si tratta di sistemare l’antiestetico riempimento eccessivo (overfilling) o il posizionamento sbagliato che a volte si verifica quando il filler labbra non viene effettuato in modo del tutto corretto.