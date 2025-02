Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, retroscena crisi: l’ora più buia

Crisi tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, coppia tra le più amate di quelle nate negli studi televisivi di Uomini e Donne. La notizia, confermata dai diretti interessati, è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che solamente un mese fa, a fine dicembre, i due hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio con tanto di gesto ultra romantico dell’ex tronista che ha regalato un bel mazzo di rose rosse alla moglie. Poi qualcosa è andato storto: pochi giorni fa sono trapelate indiscrezioni relative alla crisi.

Diversi fan della coppia erano certi che si trattasse di un falso allarme. Si sono ricreduti quando Palmeri ha confermato il periodo difficile vissuto a livello sentimentale. Si è pure infuriato in quanto c’è chi ha sostenuto che avesse tradito Alessia. Una fake news. Vero invece che il rapporto sta attraversando un periodo di difficoltà che sembra non ancora essere stato superato.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: periodo di difficoltà

Cammarota nelle scorse ore si è concessa un’uscita con una amica. Lungo la serata di venerdì sera le due donne hanno fatto tappa al Crazy Pizza di Catania, come loro stesse hanno reso noto tramite una serie di storie Instagram. Di Aldo nessuna traccia.

Dopo la cena Alessia, sempre assieme all’amica, si è immortalata in auto a cantare a squarciagola lo struggente brano “Bianca” del cantante Olly. In particolare si è ripresa mentre ha intonato la seguente strofa: “Perché pensa che il dolore / Senza alcun ammiratore / Prima o poi possa passare / Bianca canta, Bianca è libera / Lei sa che cosa vuole”.

Il brano di Olly è un inno alle donne indipendenti che sanno che devono camminare con le loro gambe, nonostante tutto e tutti. Una scelta particolare quella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, da quando la crisi con Palmeri è stata resa pubblica, non è più apparsa al fianco del marito.

Nel frattempo Aldo, dopo lo sfogo in cui ha smentito di aver tradito la compagna (ha promesso che ricorrerà alle vie legali se qualcuno si permetterà di sostenere nuovamente che ha fatto le corna ad Alessia), non ha più spiaccicato una parola sulla situazione familiare. Situazione che, pare, continua ad essere non delle più rosee. Sembra che sia giunta l’ora più buia.