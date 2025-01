Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono davvero in crisi? Parla lui

Negli ultimi giorni si è diffusa un’indiscrezione secondo la quale due ex volti di Uomini e Donne, nello specifico Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, stavano attraversando un periodo di crisi. A informare i fans della coppia era stato, tra i primi, Amedeo Venza. L’esperto di gossip non aveva fatto nomi ma gli indizi che aveva dato ai suoi followers, tra i quali anche la doppia iniziale A, non avevano lasciato alcun dubbio.

Ad avvalorare l’ipotesi poi, era arrivata anche una story a dir poco criptica, pubblicata proprio dalla Cammarota sul suo profilo Instagram. Infine, un altro dettaglio che ha fatto insospettire i fans è stata l’insolita assenza dai social dell’ex corteggiatrice: fino a qualche giorno fa infatti, quando sono uscite le voci della crisi, il suo ultimo post risaliva a prima di Natale. Insomma, tutti indizi che hanno fatto pensare che ci fosse davvero qualcosa di serio tra lei e il marito.

Ma non è finita qui perché le voci erano poi state effettivamente confermate da Alessandro Rosica, che aveva informato i suoi followers tramite una breve story Instagram. Dati i precedenti di Palmeri, una volta venuti a sapere della crisi tra i due, i fans hanno subito pensato che la colpa fosse tutta dell’ex tronista. In molti hanno infatti creduto che il matrimonio tra i due ex volti di Uomini e Donne potesse essere stato messo in discussione da un nuovo tradimento di lui.

A spiegare come sono andate le cose e a mettere a tacere il gossip sul loro conto ci ha pensato lo stesso Palmeri che, poco fa, è apparso sul suo profilo Instagram con alcune stories e un breve video, nei quali ha spiegato, senza scendere nei dettagli, cosa stia realmente succedendo tra lui e la moglie.

Le parole di Aldo Palmeri

Come anticipato, poco fa l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a farsi vivo sui social per parlare delle ultime indiscrezioni uscite sul conto del suo matrimonio con Alessia Cammarota.

Palmeri ha quindi voluto dire la sua sulla questione: “Adesso basta parlo io, facciamo chiarezza. Non volevo fare questo video sono stato costretto a farlo, semplicemente perché è stata tirata fuori una storia, una fanta-storia, di quello che è successo tra me e mia moglie. Tutte le coppie vivono un momento di difficoltà e noi questa volta volevamo far rimanere tutto in casa, i panni sporchi li volevamo lavare a casa, come non è successo in passato”, ha affermato l’ex tronista di Uomini e Donne, visibilmente affranto.

A qual punto, Palmeri ha confermato di trovarsi in un periodo di crisi con la moglie e ha aggiunto di avere come unica priorità quella di proteggere i suoi tre figli, nati proprio dal matrimonio con la Cammarota: “Ci sono tre figli di mezzo, che io cercherò sempre di tutelare“.

Nessun tradimento

L’ex tronista ha poi continuato il discorso, precisando di non aver tradito nuovamente la moglie e che per questo, tutte le voci che sono state mese in giro ultimamente sul loro conto sono false: “Quello che è stato detto, quello che stanno uscendo fuori, sono delle cose non veritiere. Io e Alessia stiamo vivendo un periodo di crisi, ma questo non vuol dire che ci siano altre persone di mezzo, questo non vuol dire che io abbia fatto qualcosa di male o che le abbia mancato di rispetto come marito o come padre, perché ripeto l’Aldo di 10 anni fa non è quello di adesso“, ha poi concluso Palmeri.

Per concludere, l’ex tronista ha chiesto rispetto per il momento delicato che sta vivendo la sua famiglia, ricordando che in passato, quando vi è stato effettivamente un tradimento da parte sua nei confronti della Cammarota, era stato lui stesso a confermare. Perché non avrebbe dovuto fare lo stesso questa volta?

Naturalmente, gli avvenimenti ai quali si è riferito l’ex tronista sono quelli del 2016, quando la coppia si trovò ad affrontare uno dei momenti più difficili della loro storia proprio a causa del tradimento di Aldo. Crisi dalla quale, fortunatamente, i due sono usciti più forti di prima, annunciando di essere tornarti insieme nel febbraio del 2017.

I commenti dei followers

Nel frattempo, i followers di Palmeri, e non solo, hanno espresso la loro opinione sulla vicenda, lasciando alcuni commenti sotto al video pubblicato dall’ex tronista.

Molti utenti del web si sono schierati dalla parte di Palmeri, ma vi è stata anche una grande percentuale di persone che invece ha affermato di non aver creduto a una sola parola pronunciata dall’ex tronista, continuando a sostenere che invece un tradimento ci sia stato: “Mi sembra di rivedere il video fatto dal signor Totti“, ha scritto qualcuno tirando in ballo la separazione tra Ilary Blasi e il Pupone.

Al momento, Alessia Cammarota non si è ancora espressa sulla vicenda e non è chiaro se deciderà di farlo nelle prossime ore o meno. Non resta quindi che attendere per sapere se ci saranno aggiornamenti sulla spinosa faccenda.