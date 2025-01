Alessio Cammarota e Aldo Palmeri, voci di crisi: “Fase delicata…”

Voci di crisi attorno al matrimonio di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, una delle coppie più amate tra quelle sbocciate a Uomini e Donne. A sostenere che il matrimonio stia attraversando un periodo difficile è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, tramite una storia Instagram pubblicata sul suo account, ha raccontato che ci sarebbero “problemi” nella relazione sentimentale. Laddove il retroscena dovesse trovare conferma, si sarebbe innanzi a una situazione alquanto inaspettata se si considera che solamente un mese fa, più precisamente il 19 dicembre scorso, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno gioiosamente festeggiato il decimo anniversario di nozze.

“Problemi di coppia tra Aldo e Alessia. Non è finita, ma è un momento delicato. Vedremo che cosa succederà in settimana”, ha ‘spifferato’ Alessandro Rosica. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato il retroscena sul loro conto. Nelle scorse ore, però, la Cammarota ha scritto una storia Ig in cui ha confidato che sta passando una fase non idilliaca.

Il post di Alessia Cammarota: periodo no

“Non sto vivendo una gran periodo, ho bisogno di tempo…del mio tempo – ha spiegato ai propri fan di recente l’ex corteggiatrice -. Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo. Ma li ho presi e li porterò avanti! Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista ma non riesco, non me la sento…non ancora. Stiamo tutti bene, ma ci vuole tempo”.

Non è chiaro cosa stia accadendo. Come poc’anzi accennato, soltanto un mese fa Alessia e Aldo hanno festeggiato 10 anni di matrimonio, con l’ex tronista che ha fatto avere alla moglie un rigoglioso mazzo di rose rosse. Palmeri e Cammarota si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2013. Lui era tronista, lei lo corteggiò e lo fece capitolare. Da allora è iniziata la loro lunga love story che è stata impreziosita da tre figli.

Le nozze furono celebrate il 19 dicembre del 2014. Lei aveva solamente 22 anni, lui 24. Un matrimonio lampo se si considera che i fiori d’arancio arrivarono dopo solamente un anno di fidanzamento. Fidanzamento a cui in pochi avevano creduto. O meglio, pochi avevano pensato che la coppia potesse durare a lungo. E, invece, oltre alle nozze è arrivata una famiglia numerosa.

In questi anni di unione non sono nemmeno mancati i momenti bui come quello segnato da un tradimento da parte dell’ex tronista che ammise pubblicamente di aver messo le corna alla moglie. Nonostante ciò, la relazione è sopravvissuta. Ora pare che ci sia in corso un ‘altra fase di crisi. Stavolta, però, non c’entrerebbero nulla i tradimenti.