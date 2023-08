Alessia Cammarota: kg persi dopo gravidanza, chiarimento su Aldo

Alessia Cammarota dopo la nascita del suo terzo figlio continua a tenere aggiornati i suoi fan sulla sua vita da mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dedica sempre un po’ del suo tempo alle domande dei fan, a cui ha spiegato come affrontare i kg in più dopo una gravidanza. Ancora una volta, Alessia riesce a dare supporto ad altre donne, con le giuste parole e svelando il suo punto di vista su più questioni.

In queste ore, una fan le racconta di non essere riuscita a perdere i kg in più dopo la gravidanza. Allo stesso tempo, le fa complimenti perché ha notato che invece lei è in forma dopo la nascita di Mattia, il terzo figlio. Con pazienza, la Cammarota spiega alla fan che bisogna dare al proprio corpo il tempo necessario per riprendersi. Detto ciò, rivela come ha fatto a tornare in forma dopo la terza gravidanza, sottolineando che i risultati non si vedono con lo schioccare delle dita.

“Nove mesi di dieta mi hanno aiutata sinceramente. Ma non credete che tutto sia perfetto l’attimo dopo. Manca ancora qualche kg e l’addome è comunque svuotato. Ci vorrà tempo, ma io sono tranquilla, non ho fretta. È semplicemente la natura”

Queste le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Con tanta naturalezza, Alessia Cammarota si posiziona a fianco di questa donna per aiutarla a non darsi per vinta. Qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice ha invitato il pubblico che la segue a non demoralizzare le altre persone, parlando di “terrorismo psicologico” subito tramite alcuni messaggi ricevuti sui social network.

Uomini e Donne: Alessia Cammarota e Aldo Palmeri rassicurano i fan

Nel frattempo, l’ex corteggiatrice risponde a chi le chiede: “Ma Aldo non è mai con te?”. La risposta è ironica: “Perché l’ho venduto per una nuova borsa, mi avete beccata”. Non solo, Alessia decide di condividere un video che ritrae Aldo a casa, ironizzando ancora su questo. Lui, intanto, ride e conferma l’ironica versione della moglie:

“Ti avevano dato per disperso. Si è allontanato giusto un’oretta da me e guardate che occhiaie, la disperazione. Anche se voi non lo vedete sempre qua sta”

La Cammarota rasserena così i fan su Aldo, dimostrando che va tutto bene tra loro. Il pubblico che si è appassionato alla loro storia d’amore non dimentica la brutta crisi che li ha colpiti anni fa e che ha portato lei a lasciarsi andare a un commovente sfogo nello studio di Uomini e Donne.

Ma la coppia smentisce sul nascere qualunque ipotesi. C’è chi è anche curioso di sapere come la Cammarota gestisce il fatto che Aldo lavori di sera nella sua attività. “Molto serenamente”, afferma decisa l’ex corteggiatrice. Il suo unico desiderio è che Palmeri sia felice e soddisfatto del suo lavoro.