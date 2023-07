Alessia Cammarota: dopo il terzo figlio “terrorismo psicologico”

Alessia Cammarota si sfoga sui social network rispondendo a tutte coloro che la stanno mettendo in guardia dopo la nascita del terzo figlio, cercando di spaventarla. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ci sta e si lascia andare a un messaggio con cui consiglia alle altre mamme (e non solo) di infondere speranza, anziché fare il contrario.

Alessia e Aldo Palmeri hanno avuto il loro terzo figlio, Mattia. La Cammarota ha partorito qualche giorno fa e sta tenendo aggiornati i fan su quanto accade in famiglia dopo l’arrivo del bambino. Dopo aver risposto ad alcune domande, condivide un video con cui racconta di aver ricevuto un messaggio da parte di una ragazza che ha partorito qualche ora prima di lei.

Quando Alessia stava salendo in camera sua, l’ha incrociata e le ha sorriso. “Lei mi ha detto: ‘Mi hai fatto un piccolo cenno di rassicurazione’. Questo è quello che merita un’altra mamma, una parola di conforto”, inizia così lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al contrario, la Cammarota racconta che sta ricevendo molti messaggi in cui viene scoraggiata.

Queste mamme che le stanno scrivendo le anticipano che presto tutto diventerà complicato con la presenza di un terzo figlio. Non solo, le fanno notare che sta vivendo questo momento in estasi solo perché è l’inizio e che a breve sarà “stanca, distrutta e frustrata”. Alessia Cammarota fa notare che non è detto che sia così, ma anche se fosse, perché sottolineare tutto questo?

“Magari sì, magari no… Magari no! Però dico, se anche dovesse succedere, perché ricordarmelo?”, questo ciò che si chiede la moglie dell’ex tronista Aldo Palmeri. A questo punto dello sfogo, Alessia si pone più di una domanda, dicendosi convinta che queste donne starebbero praticando nei suoi confronti “terrorismo psicologico”.

“Perché portare avanti questo terrorismo psicologico? Questa è una domanda che mi sono sempre fatta e continuo a farla. Perché un’altra mamma dovrebbe spaventare? Perché? Ci può stare che non tutte le persone vivano la gravidanza allo stesso modo o essere neo mamma allo stesso modo. Però ci sta anche che in alcuni momenti si dice una parola in meno, invece di qualcosa di spaventoso. Ok, lo dite a me, faccio le spallucce, ho cresciuto altri due, quindi so a cosa vado incontro e mi viene da sorridere”

A detta della Cammarota, qualcun altro al suo posto di fronte a simili messaggi potrebbe viversi male il suo essere neo mamma. Pertanto, consiglia a tutti di stare attenti alle parole che si utilizzano, in quanto bisognerebbe infondere speranza e non spaventare. Infine, Alessia chiarisce che questo discorso non vale solo per la questione mamme, ma anche per altri discorsi.

Uomini e Donne: Alessia Cammarota dopo il terzo figlio

Alessia risponde alle curiosità dei fan, a cui rivela che il parto non è stato proprio una passeggiata. Lo definisce “breve, ma intenso”. Dopo di che, ammette che non è semplice riuscire a ritagliarsi del tempo per se stessa, ma qualche ora riesce comunque a trovarla. Oggi che è mamma di tre figli si sente comunque “in forze” e “molto più consapevole”, oltre che paziente.

Per quanto riguarda i due fratellini di Mattia, stanno reagendo abbastanza bene al suo arrivo. Infatti, Alessia spiega che si definiscono i suoi “assistenti” e sono “fantastici”. Intanto, c’è chi è curioso di sapere cosa farà la famiglia Palmeri questa estate. L’ex corteggiatrice spiega di non aver ancora programmato nulla, in quanto vorrebbero prima comprendere al meglio le esigenze di Mattia.