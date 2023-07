Alessia Cammarota è mamma tris: nome e sesso del bebè

Alessia Cammarota ha partorito! Questa notte, 18 luglio, alle 3 e 20 precisamente, è nato il piccolo Mattia: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il marito Aldo Palmeri sono ufficialmente genitori per la terza volta. Ad annunciarlo è stata la stessa Alessia, la quale ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che la ritrae in ospedale testa a testa con Aldo e con una scritta più che esplicativa: “18 luglio. H 03.10. Benvenuto Mattia”. Poco dopo, anche Aldo ha condiviso la stessa foto postata dalla moglie, aggiungendo la didascalia: “Tutto l’amore che ho“.

Alessia e Aldo sono genitori di altri due figli, Niccolò, di 8 anni, e Leonardo, di 6 anni. Il nuovo nascituro è arrivato dopo un periodo molto difficili per la coppia di Uomini e Donne. Nel 2021, Alessia aveva dovuto affrontare il terribile dramma dell’aborto. Si era trattato di un vero e proprio trauma per lei, tanto da spingerla a non voler avere nemmeno più figli. Con il passare dei mesi, l’influencer aveva deciso di tentare ancora di diventare mamma, affrontando un percorso non semplice. Alessia aveva dovuto intraprendere una serie di cure e, nonostante ciò, il test di gravidanza continuava ad uscirle negativo. Questo fino a quando, nove mesi fa, scoprì di aspettare il piccolo Mattia.

Sui social, gli utenti si sono mostrati particolarmente entusiasti alla notizia della nascita del terzo figlio di Alessia e Aldo. Su Twitter, in tantissimi hanno commentato l’arrivo del bebè e la foto condivisa dall’influencer, sommergendo la coppia e il bambino di tantissimo affetto. Dal popolo del web, Alessia e Aldo sono stati ribattezzati come una delle coppie più belle uscite dal dating show di Maria De Filippi, nonché esempio dell’amore vero e puro che può nascere anche all’interno di un contesto particolare come quello di Uomini e Donne.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: la loro storia

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono conosciuti nel 2013 negli studi di Uomini e Donne. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, Aldo scelse Alessia nel 2014 e, da lì, è iniziata la loro storia al di fuori del programma. A dicembre dello stesso anno, i due sono convolati a nozze e, pochi mesi dopo, è nato il loro primo figlio, Niccolò.

A distanza di un paio di anni, tuttavia, la coppia è stata colpita da una dura crisi. L’ex tronista confessò di averla tradita e i due si separarono per un periodo di tempo. Proprio quando il loro matrimonio sembrava essere giunto al capolinea, Aldo e Alessia sorpresero tutto e tornarono insieme. Da allora, i protagonisti di UeD sono più innamorati che mai e continuano a far crescere la loro meravigliosa famiglia.