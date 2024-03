Vasco Rossi a pezzi, Mazzata Prati, crac Ambra…: news e gossip

Reso noto il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi. Ecco i 13 naufraghi: Joe Bastianich, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Samuel Peron, Marina Suma, Maitè Yanes, Selen, Francesca Bergesi, Greta Zuccarello, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol e Artur Dainese. Sulla carta non proprio una lista di personaggi famosissimi, ma tant’è!

Piove sul bagnato per Chiara Ferragni. Tod’s non ha rinnovato il suo ruolo nel Cda di cui faceva parte dal 2021. L’influencer ha partecipato in questo triennio a 3 riunioni su 17. Il suo assenteismo è stato dell’82,4%, non benissimo. Poteva fare di più.

Caos dopo la finale del Grande Fratello. Josh Rossetti, fratello della concorrente Greta, ha preso a pugni l’auto su cui viaggiava Massimiliano Varrese, reo di non aver accettato un chiarimento con lui vis a vis e di avergli riso in faccia. Josh ha preso così due piccioni con una fava: oltre alla figuraccia è stato lasciato da Monia La Ferrera con la quale aveva una frequentazione. La donna non ha digerito per nulla il suo comportamento e lo ha mollato a se stesso. Amen!

Pare che Ambra Angiolini sia tornata single. La love story con l’attore e regista Andrea Bosca si sarebbe conclusa silenziosamente. I due non appaiono assieme da settimane. Lei ha persino defollowato lui su Instagram.

Grave lutto per Vasco Rossi: è morta Gabriella Sturani (57 anni), madre del primo figlio del rocker. Lo ha annunciato lo stesso artista via social. Alla donna il ‘Blasco’ ha dedicato una delle sue canzoni più celebri, ‘Gabry’.

Eleonora Giorgi è stata operata per il tumore al pancreas. I figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli hanno riferito che l’intervento è andato bene, ringraziando i medici. Tra qualche giorno si capirà se l’attrice è sulla strada della completa guarigione.

Amici di Maria De Filippi, come da regolamento, continua a ‘mietere’ vittime. Ad abbandonare la scuola nell’ultima puntata del serale sono stati Nicholas e Giovanni.

Vi ricordate dello scandalo Mark Caltagirone? Ebbene, Pamela Prati denunciò le sue ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Il caso è stato archiviato e per l’ex star del Bagaglino è arrivata una doccia gelatissima: i giudici hanno ritenuto che “l’attrice usò l’espediente (del falso matrimonio, ndr)) per auto-promozione”. Che mazzata!