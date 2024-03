Serale Amici 23, 2° puntata: l’eliminato e il saluto secco di Maria

La seconda puntata del Serale di Amici andata in onda sabato, 30 marzo, è stata piena di colpi di scena. Dopo la prima eliminazione di Nicholas, a sfidarsi alla fine sono stati Marisol e Giovanni, in un ballottaggio abbastanza surreale. Dopo un’agguerrita sfida in studio, i due sono tornati in casetta per sapere il verdetto finale dei giudici. Questa volta, però, Maria De Filippi non ha parlato privatamente con i due allievi, ma ha dato direttamente il verdetto finale: a dover abbandonare per sempre Amici è Giovanni.

Amici 23, prima manche: vincono Pettinelli e Todaro

Nella prima manche, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno sfidato per primi il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Dopo un’accesa discussione per un guanto di sfida rifiutato tra Mida e Martina, la prima sfida è stata tra Martina e Nicholas, con la vittoria della prima. Dopodiché, è stato il turno di Mida, che ha battuto l’ex fidanzata Gaia. La prima manche finisce con un guanto di sfida tra Nicholas e Giovanni sul flamenco. A prendere il punto è il ballerino di latino americano, che fa vincere la squadra Pettinelli-Todaro. Al ballottaggio, sono andati Nicholas, Lucia e Sarah. L’eliminato della prima manche è Nicholas, che, dopo il caloroso saluto dei professionisti e di Maria De Filippi, ha abbandonato per sempre Amici.

Amici 23, seconda manche: trionfo di Zerbi e Celentano

Per la seconda manche, Pettinelli e Todaro hanno cambiato bersaglio, sfidando la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Si parte con Lil Jolie vs Petit, che ha battuto l’avversaria. La seconda sfida ha visto Holden vincere contro Giovanni, decretando subito il trionfo della sua squadra. Rudy e la Maestra hanno dunque mandato al ballottaggio Lil Jolie, Gaia e Giovanni, che è infine scelto come il primo eliminato provvisorio della puntata.

Amici 23, terza manche: doppia vittoria di Pettinelli e Todaro

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno infine sfidato il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, che sono scesi in campo per la seconda volta. Prima sfida Mida vs Holden, con la vittoria del seconda. Successivamente, Sofia ha battuto Petit con una spettacolare coreografia, mentre nell’ultima sfida Sarah ha portato al trionfo la sua squadra prendendo il punto contro Dustin. Gli allievi nominati dai professori sono state Holden, Dustin e Marisol. A doversela giocare con Giovanni è stata infine Marisol.

Amici 23: il secondo eliminato e il saluto di Maria De Filippi

Prima di sapere l’esito finale, Marisol e Giovanni si sono esibiti per giocarsi la permanenza del programma. Dopodiché, tutti gli allievi sono tornati in casetta per sapere l’esito. Ma, a differenza delle altre volte, questa volta non è stato fatto vedere il momento in cui Maria De Filippi ha parlato con gli allievi per fare il bilancio del loro percorso e cercare di tranquillizzarli. Essendo un risultato abbastanza scontato, la conduttrice ha dato subito il nome dell’eliminato finale, ovvero Giovanni, finendo il tutto in molta fretta.

Il saluto della De Filippi ha fatto discutere sul web, soprattutto considerando il diverso trattamento riservato durante l’eliminazione di Nicholas. L’allievo di Emanuel Lo ha ricevuto bellissime parole da parte di Maria e dei professionisti, con ovazione del pubblico. D’altro canto, invece, Giovanni è stato immediatamente liquidato, saltando persino il consueto discorso motivazionale della conduttrice. Non solo, l’unica cosa che Maria ha detto al ballerino dopo la sua eliminazione è stata di far pace proprio con Nicholas, con il quale ha litigato qualche settimana fa. Tuttavia, c’è chi crede che bisogna semplicemente aspettare il prossimo daytime per vedere probabilmente qualche scena in più dell’uscita del ballerino dal talent show.