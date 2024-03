Ambra Angiolini, defollowato Andrea Bosca: è rottura?

Soltanto l’anno scorso l’attrice e showgirl Ambra Angiolini aveva intrapreso una storia d’amore con l’attore e regista Andrea Bosca. I due, tuttavia, non si vedono più insieme da qualche mese ed Ambra lo ha perfino defollowato sui social. Questi indizi lascerebbero quindi pensare che tra la coppia sia già finita.

Osservando il profilo Instagram ufficiale di Angiolini immediatamente salta all’occhio un dettaglio. Nelle foto non si vede mai Bosca ma sempre lei insieme a suoi figli Jolanda e Leonardo (avuti con Francesco Renga), con amici oppure da sola. Inoltre mancano i like ed i commenti dell’attore, così come lei non interagisce più con i contenuti postati da lui. Addirittura, guardando tra le persone seguite dalla showgirl ed attrice, il profilo di Andrea non compare. Di conseguenza, sembrerebbe che Ambra l’abbia defollowato. Non è lo stesso per lui, che continua invece a seguire lei.

Tutti questi indizi hanno preoccupato i fan della coppia che hanno iniziato ad ipotizzare una rottura tra i due. Un anno fa Ambra ed Andrea si mostravano difatti felici ed innamorati mentre adesso tra loro sembra esserci un improvviso gelo. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dai diretti interessati.

L’attore è attualmente impegnato in un tour nei teatri che lo vedrà coinvolto per settimane, sembrando concentrarsi esclusivamente sul lavoro. Lei, a sua volta, è occupata nel tour teatrale di “Oliva Denaro”. L’attrice ha tuttavia dovuto annullare alcune date degli spettacoli a causa di un problema di salute. I due erano soliti raggiungersi a vicenda in ogni parte d’Italia per vedersi e supportarsi l’un l’altra quando avevano delle rappresentazioni. Inoltre, quando non riuscivano, cercavano comunque di tenersi in contatto. Adesso sembrerebbe non esserci più nulla di tutto questo e i due non vengono più paparazzati in giro insieme da diverso tempo.

I dettagli parlano chiaro: sembrerebbe che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca sia già giunta al capolinea. Svanisce così anche il desiderio dei fan dell’attrice di rivederla finalmente felice ed innamorata di qualcuno dopo la fine della relazione con l’allenatore Max Allegri.