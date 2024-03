Ambra Angiolini infortunata, hater esagera e lei sbotta: “Fa ridere?”

Dal 18 gennaio Ambra Angiolini sta portando in scena lo spettacolo “Olivia Denaro”. L’attrice ha tuttavia dovuto sospendere in anticipo il suo tour nei teatri a causa di un infortunio avvenuto proprio mentre era sul palco. La notizia è stata diffusa dalla stessa Ambra con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, all’interno del quale si scusava con i fan per l’interruzione obbligata. Diversi sono stati i commenti da parte dei suoi follower, soprattutto per accertarsi delle sue condizioni ed augurarle buona fortuna. Non sono però mancate risposte negative, tra cui una che ha innervosito particolarmente Angiolini.

Nel post pubblicato dall’attrice si legge:

Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto. Grazie per la comprensione.

Ambra ha poi ringraziato il suo medico e ha dato appuntamento al pubblico per la data di Andria, scherzando sulla sua condizione:

Mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria. Grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l’hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l’arnica, gli integratori, l’ecografia, la “calza color carne”, gli antidolorifici, la comprensione.

Questo il post pubblicato su Instagram:

Non ha tardato ad arrivare un commento ironico da parte di un utente, il quale ha scritto in riferimento all’infortunio:

E’ successo in allenamento?

Angiolini è difatti solita pubblicare sui social storie e post dove si allena in palestra. Il commento non ha tuttavia divertito l’attrice e ha immediatamente scatenato una sua risposta abbastanza pungente.

Questo quanto scritto da Ambra:

No… in scena… fa ridere?

L’ironia non è quindi proprio andata giù all’ex ragazza di Non è la Rai, probabilmente perché già dispiaciuta per la sua condizione e la necessaria interruzione del suo tour nei teatri d’Italia. Non sono tuttavia mancati anche commenti positivi da parte dei fan che le hanno augurato una rapida guarigione.

Ad alcuni di questi Ambra ha anche risposto, in particolare alla considerazione di un utente che scriveva:

Brutta roba la lesione muscolare… riposati!

Ha commentato in maniera divertita: