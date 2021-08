Ambra Angiolini torna in tv, Non è la Rai compie 30 anni: tutti i dettagli

Non è la Rai compie 30 anni dalla sua prima messa in onda. La trasmissione storica trasmessa da Mediaset debuttava il 9 settembre 1991. Per l’occasione sarebbe stata cosa gradita un ritorno in tv con una puntata evento con i volti più rappresentativi dello show creato da Gianni Boncompagni. Più volte, negli ultimi anni, sono state riproposte le repliche di questo cult che non mancheranno nel caso del trentennale. Su Mediaset Extra sarà trasmessa una maratona di Non è la Rai domenica 5 settembre, un’intera giornata dedicata ai momenti migliori e uno speciale con la storica autrice Irene Ghergo.

Grazie a questo programma Ambra Angiolini è diventata negli anni ’90 l’idolo dei teenager. Da allora ha fatto tanta strada, diventando un’artista a 360 gradi. Ha condotto e preso parte a più di trenta programmi tv, girato 21 film e condotti 11 programmi radiofonici. Memorabile è la sua T’Appartengo che viene cantata ancora oggi e nel 1994 riuscì a vendere 370mila copie solo in Italia. Il brano fu tradotto anche in spagnolo.

Indimenticabile l’ultima puntata di Non è la Rai. Tra i larghi sorrisi di Ambra Angiolini si celavano, in realtà, un mare di lacrime. Il programma lanciò numerosi volti oltre all’ex compagna di Francesco Renga e attuale di Massimiliano Allegri (che di recente ha difeso per gli insulti ricevuti): Laura Freddi, Sabina Impacciatore, Claudia Gerini, Alessia Merz, Pamela Petrarolo, Michela Andreozzi e Antonella Mosetti.

Ambra Angiolini fa una rivelazione: “Il fallimento per me è fondamentale”

Intervista per GQ Italia, Ambra Angiolini ha confessato che se c’è una cosa che la porta da qualche parte, la fa. Questa è una sua forma mentale, trasforma quello che c’è nell’unica cosa possibile:

“È giusto, anche se è uno schianto annunciato”

L’attrice ha sostenuto che non è vero che si può sempre scegliere, certe volte si attraversa il tempo per soldi, per passione, ci sono giorni di tempesta e altri di acqua calma. Secondo il suo punto di vista, la sua professione è talmente in mare aperto che se avesse voluto dighe avrebbe fatto altro.

Da aprile scorso Ambra Angiolini sta girando la serie Le Fate Ignoranti diretta da Ferzan Ozpetek.