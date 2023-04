By

Compleanno in famiglia per Ambra Angiolini: il regalo più bello è l’amore del collega attore Andrea Bosca.

Ambra Angiolini, sabato 22 aprile 2023, ha festeggiato i suoi primi 46 anni circondata dall’amore di amici e parenti, ma soprattutto del suo nuovo compagno Andrea Bosca. La showgirl ha definitivamente detto addio alla storia d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e ha recentemente intrapreso una relazione con il collega attore, conosciuto sul set della serie “Protezione civile”. Inizialmente entrambi hanno cercato di mantenere la loro frequentazione privata e, solo dopo essere stati “beccati” dai giornalisti, hanno deciso di uscire allo scoperto e di ufficializzare il loro rapporto.

Questa mattina, l’attore e regista piemontese, ha postato nelle sue Instagram stories, un tenero selfie scattato con la compagna a piazza Duomo, in quel di Milano, con la frase “Sei tutto lo splendore.”

La storia d’amore con Andrea Bosca

La dedica dell’innamorato è giunta ai fan della coppia corredata da un hashtag molto particolare: #unaquestioneprivata. Probabilmente un riferimento al suo essere molto riservato, tratto del carattere dell’attore che lo ha sempre portato a non rivelare molti dettagli sulla sua vita privata: “Non amo parlare della mia sfera personale. Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice”. Queste le parole pronunciate dall’attore durante un’intervista al settimanale “Nuovo”.

Da queste poche parole si evince quanto sia diventata importante per lui la storia con Ambra Angiolini. La showgirl, dal canto suo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale. Resta il fatto che ha deciso di presentare Bosca alla famiglia, passo molto importante, segnale di un rapporto ben consolidato. A quanto pare anche i rapporti dell’attore con i figli avuti da Ambra con il cantante Francesco Renga sarebbero ottimi. A testimonianza di ciò alcune storie Instagram postate recentemente dalla stessa Ambra.

I festeggiamenti con i figli

Un party “riservato e in famiglia”. Queste le parole chiave della festa organizzata per il compleanno della showgirl. Circondata dall’amore di Jolanda e Leonardo, i suoi due figli, ha pubblicato un dolce scatto sul suo profilo Instagram, nel quale spegne con loro le candeline a forma di numeri sulla torta. “Le mie due sillabe VI-TA” ha scritto come didascalia della foto.

Insolito gesto quello di Ambra, generalmente molto riservata quando si tratta di parlare della sua famiglia. Come sanno i suoi fan più affezionati, la Angiolini non è solita condividere spezzoni della sua vita privata sui social, ma preferisce da sempre informare i followers sui suoi progetti lavorativi. Questa volta la showgirl ha fatto un’eccezione, rendendo tutti partecipi di una giornata meravigliosa, durante la quale è stata la regina indiscussa, come conferma la coroncina che porta sulla testa.