Nuovo amore per Ambra Angiolini. A quasi due anni dalla rottura con l’allenatore Massimiliano Allegri, che per un lungo periodo è stata al centro della cronaca rosa, l’ex ragazza di Non è la Rai ha ritrovato la serenità accanto ad un altro uomo. Il fortunato è Andrea Bosca, attore di tante serie tv e film di successo. Ambra non ha ancora parlato pubblicamente di questa nuova relazione ma in più di una occasione si è mostrata con il collega sui social network.

Non solo: come dimostrano altre prove apparse su Instagram Ambra Angiolini ha presentato Andrea Bosca già ai suoi figli – Jolanda e Leonardo, ormai grandi – ma pure all’ex compagno storico Francesco Renga, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto dopo la dolorosa separazione di qualche anno fa.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Andrea Bosca ha parlato per la prima volta della liaison con Ambra Angiolini, senza però sbilanciarsi troppo. Del resto il 42enne è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e in tanti anni di carriera non è mai finito al centro del gossip. Almeno fino ad ora.

“Non amo parlare della mia sfera personale”, ha premesso Andrea Bosca alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Poi ha aggiunto:

“Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice”

Insomma, Ambra Angiolini ha saputo regalare gioia e spensieratezza ad Andrea Bosca e viceversa. Un legame sbocciato sul set di una fiction (che andrà prossimamente in onda) e che promette già molto bene. Un legame più serio che mai.

Chi è Andrea Bosca

42 anni, tre in meno di Ambra Angiolini, Andrea Bosca è un talentuoso attore piemontese. Ha iniziato a darsi da fare con la recitazione poco più che ventenne. Ha lavorato a tantissime fiction e film italiani. Senza dimenticare mai il teatro, sua grande passione.

Solo per citare qualche suo lavoro nel suo lungo curriculum: Carabinieri, La dama velata, I Medici, La porta rossa, Makari, Made in Italy. Ha lavorato pure all’estero: è stato protagonista della serie tv americana Quantico, con Priyanka Chopra.

Andrea Bosca non è mai stato sposato e ad oggi non ha figli. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con l’attrice napoletana ed ex veejay di MTV Valeria Bilello.