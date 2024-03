Vasco Rossi: grave lutto, è morta una donna importante per lui

Poco fa Vasco Rossi ha annunciato la morte di una sua ex molto importante. Si tratta di Gabriella Sturani, madre di Lorenzo, il suo primo figlio, che si è spenta all’età di 57 anni.

Il cantante ha avuto una relazione da giovane con questa donna, che si è conclusa quando lei è rimasta incinta. Rossi non se la sentiva di diventare padre e quindi ha deciso di lasciare sola Gabriella. Lei però non volle interrompere la gravidanza e dunque scelse di fare la ragazza madre. Dopo anni è riuscita, però, a far incontrare Lorenzo e il padre che ha deciso di riconoscerlo quando ormai aveva 14 anni.

L’annuncio della morte di Gabriella l’ha fatto Vasco stesso che ha scritto una tenera dedica al figlio.

“Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene“

Lorenzo, poco tempo fa, aveva fatto una dedica per ringraziare il cantante che a distanza di anni aveva deciso di riconoscerlo. Aveva scritto di essere un “ragazzo scapestrato” a 14 anni e di essere stato bocciato più volte. Nonostante ciò Vasco ha deciso di prendersi cura di lui e di fargli da padre in uno dei momenti più difficili: l’adolescenza.

Gabriella, in un’intervista del 2013, aveva raccontato di non aver mai giudicato male la scelta del partner di non riconoscere Lorenzo. Sapeva bene che era un momento molto importante per la sua carriera e non gli sarebbe stato possibile fare il padre. Lei aveva rivelato di aver tenuto il bambino “con un po’ di incoscienza” ma che non si è mai pentita. Il riconoscimento da parte di Vasco, a distanza di anni, per lei ha significato molto.

I figli di Vasco Rossi

L’artista è padre di tre figli, avuti ognuno con una donna diversa. Lorenzo, figlio di Gabriella è il primo, seppur lo ha riconosciuto dopo 14 anni. Nello stesso anno, nel 1986, è nato anche Davide, il suo secondogenito, avuto da Stefania Trucillo. Poi nel 1991 è nato Luca, avuto dalla relazione con Laura Shmidt che poi è diventata sua moglie nel 2012.