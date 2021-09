Vasco Rossi: chi è la moglie, il flirt con Barbara d’Urso e la bufala su Brava

Vasco Rossi non è esattamente il tipo di personaggio che ci aspetteremmo di ritrovare sulle prime pagine delle riviste di gossip. La sua vita privata, contrariamente a quella di molti altri suoi colleghi, è sempre rimasta piuttosto lontana dai riflettori. Proprio alla luce di questa sua riservatezza, infatti, forse non tutti sanno (ad eccezione dei fan, ovviamente) che da ormai 12 anni il rocker di Zocca è felicemente sposato.

La donna che condivide un pezzo di vita e di cuore con Vasco Rossi si chiama Laura Schmidt. I due si sono conosciuti alla fine degli anni ’80 e stanno insieme da ben 34 anni. Una storia dalla quale è nato il terzo figlio di Vasco (Luca Rossi Schmidt, venuto alla luce nel 1991) e che i due hanno suggellato con un matrimonio celebratosi nel 2021 con una cerimonia privata.

Del suo rapporto con Laura, che ha origini tedesche da parte di padre e ha lavorato presso l’agenzia investigativa di Tom Ponzi, Vasco Rossi aveva raccontato a Vanity Fair:

Quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia.