Josh Rossetti fa mea culpa: è afflitto per la rottura con Monia

Questa mattina Monia La Ferrera ha fatto un post per annunciare la rottura con Josh Rossetti, fratello di Greta, dopo ciò che è accaduto negli ultimi giorni. La coppia, che era nata da quasi due mesi e si era giurata amore eterno, è giunta alla rottura. La decisione presa da lei ha portato il ragazzo a fare un passo indietro e a scusarsi pubblicamente per tutto ciò che ha combinato in questi gironi.

Sin dall’inizio la storia tra Monia e Josh non convinceva, soprattutto perché il suo carattere facilmente irascibile è molto lontano da ciò che vorrebbe la donna per le sue figlie, avute da una relazione precedente. Dopo che lei ha annunciato la rottura, Rossetti ha fatto un lungo post. Ha voluto fare delle scuse pubbliche, ammettendo che è uscito “il peggio di lui“. Ha spiegato, però, che quest’ammissione di colpe non è dovuta alle querele o agli insulti ricevuti, bensì a ciò che è successo con La Ferrera. Il giovane sta molto male e non sarebbe mai voluto arrivare a questo punto.

“Non sono le querele, gli insulti o le provocazioni che mi hanno spinto a ragionare e a decidere di chiedere scusa pubblicamente davanti a tutta Italia, ma l’amore che provo per Monia. Sono scuse rivolte alla mia compagna, alla sua famiglia e all’amore smisurato che provo nei confronti delle sue due bambine. Scuse rivolte a tutte quelle famiglie che hanno assistito a tutto il caos di questi giorni“

Rossetti ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto agli utenti di non insultare Monia che è stata oggetto di critiche dopo ciò che è successo. Dunque l’ammissione di colpe è stata fatta principalmente per tutelare la sua ex, a cui lui deve molto, come ha ammesso.

“Non mi voglio giustificare ma vorrei solo chiedere a tutti che se dovete condannare una persona quella persona sono io e non Monia. Monia è una grande donna e non merita nulla di ciò che ho letto in questi giorni. Non è cancellando tutto dai social che si determina il futuro di una coppia“

Josh poi ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, “è caduto in una trappola“. E ciò che abbiamo visto tutti è stato frutto di una debolezza che “qualcuno ha voluto che venisse fuori“.

Dopo due giorni e dopo il grande caos emerso, Rossetti ha deciso di fare un passo indietro. Ma basterà per riconquistare Monia che in un lampo si era innamorata di lui?

La storia tra Josh e Monia e gli episodi incresciosi di questi giorni

Il 29 gennaio Monia è stata eliminata dal Grande Fratello, dopo essere entrata come ex di Massimiliano Varrese. Seppur in Casa avevano avuto un riavvicinamento, la sera stessa lei ha conosciuto Josh che era andato a fare una sorpresa alla sorella. Lì è sbocciato l’amore.

Dopo che Rebecca Staffelli li ha smascherati in trasmissione, i due hanno esibito questa passione improvvisa, anche attraverso dei tatuaggi. Subito è sembrata una relazione seria, anche perché Monia lo ha presentato in Sicilia alle sue figlie e ai suoi genitori.

Durante la finale del GF, però, Massimiliano ha scoperto tutto e con un ghigno ha deriso la sua ex. Ciò ha fatto infuriare Josh che ha cercato di tirargli calci e pugni, ma è stato prontamente fermato.

Nonostante questo episodio fosse già abbastanza increscioso, ce n’è stato anche un altro. Infatti il giorno dopo, è intervenuto nella trasmissione Turchesando ed ha iniziato ad insultare in maniera pesante il giornalista Gabriele Parpiglia, tanto che lui lo ha querelato.

Questi due terribili fatti hanno portato Monia a prenderne le distanze e a lasciarlo, ammettendo di aver fatto “un errore di valutazione” nei suoi riguardi.