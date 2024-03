Monia La Ferrera rompe con Josh Rossetti: il post su Instagram

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video che mostrava Josh Rossetti, fratello di Greta e fidanzato di Monia La Ferrera, scagliarsi contro l’auto di Massimiliano Varrese in seguito alla finale del Grande Fratello. Il motivo della sua ira verso l’attore sarebbero state alcune frasi che questo avrebbe rivolto a Monia, appellandola con scherno “Brava Monia, brava”. La gieffina aveva difatti commentato l’accaduto dicendo che Massimiliano l’aveva “provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno” e dunque Josh era intervenuto in sua difesa. Questa mattina, però, La Ferrera ha annunciato con un post pubblicato sui social la rottura con il fidanzato.

La situazione degli ultimi giorni è stata per Monia troppo pesante, portandola a decidere di porre fine alla propria relazione con Rossetti. L’ex gieffina ha rilasciato una dichiarazione sul suo profilo Instagram ufficiale dove spiega nel dettaglio le motivazioni che l’hanno spinta a prendere tale decisione.

Di seguito quanto scritto da Monia sul social:

L’ex concorrente del Grande Fratello ha quindi preso le distanze da quanto accaduto, chiedendo ai suoi follower privacy e tatto in questo momento così delicato per lei. Ci ha tenuto inoltre a scusarsi con tutte le donne ed in particolare con le sue figlie per aver inizialmente commesso un errore di valutazione e giustificato quello che è successo.

Josh Rossetti si scaglia contro l’auto di Massimiliano Varrese

La sera della finale del Grande Fratello, dopo la proclamazione della vincitrice Perla Vatiero, tra Massimiliano Varrese ed il fratello di Greta Rossetti, Josh, si è quasi sfiorata una rissa. Rossetti ha difatti iniziato a prendere a calci e pugni l’auto dell’attore che, stando a quanto raccontato da lui, avrebbe provocato la sua fidanzata Monia La Ferrera. Massimiliano avrebbe difatti applaudito la gieffina, affermando con scherno “Brava Monia, brava”. Questo ha scatenato l’ira del suo fidanzato che si è scagliato contro di lui. Tra Varrese e Monia c’era stata in precedenza una relazione, poi i due si erano lasciati e lei aveva iniziato una relazione con Josh.