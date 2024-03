Finale GF, pugni all’auto di Varrese: follia di Josh Rossetti (video)

Caos totale dopo la finale del Grande Fratello 8, che ha vinto trionfare Perla Vatiero. Josh Carter Rossetti ha perso completamente le staffe ed ha preso a pugni l’auto su cui c’era Massimiliano Varrese. Panico e spavento, con il pericolo che la situazione degenerasse ulteriormente e si arrivasse alla rissa che, fortunatamente, è stata poi scongiurata per un soffio. Il tutto è stato documentato con dei video che sono divenuti virali sui social lungo la mattinata di martedì 26 marzo. Ma perché il fratello di Greta Rossetti è andato fuori di testa? Lo ha spiegato in una diretta Instagram Stefano Miele. Ma si proceda con ordine.

Josh Carter Rossetti, in queste settimane, ha avviato una frequentazione con Monia La Ferrera, ex concorrente del GF nonché ex fidanzata di Varrese. Terminata la finale del reality, fuori dagli studi del programma, Josh è stato una furia. Prima ha sferrato dei pugni contro un muro e tirato dei calci a una morta, dopodiché ha avvistato l’auto su cui stava viaggiando Varrese e si è diretto verso il mezzo, tirando dei pugni al finestrino e pretendendo che l’attore scendesse dalla vettura.

I fattacci sono avvenuti innanzi a diverse persone tra cui Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Monia, la quale ha provato a placare il fidanzato Josh che di tutta risposta le ha rifilato una spintarella. Dalle immagini del video si nota come i presenti siano rimasti esterrefatti di quel che si stava svolgendo sotto i loro occhi. Alla fine, fortunatamente, Varrese se ne è andato e la rissa è stata scongiurata. A chiarire il motivo della sfuriata di Rossetti è stato Stefano Miele.

Grande Fratello, Stefano Miele: “Perché Josh Carter Rossetti si è arrabbiato con Varrese”

Stefano Miele, nel corso di una diretta Instagram dopo la finale, come riferito dal portale Biccy, ha svelato il motivo del comportamento di Josh. Ha raccontato che Varrese sarebbe venuto a conoscenza solo ieri sera del fatto che la sua ex Monia e Rossetti hanno avviato una relazione. Non avrebbe preso benissimo la notizia. Infatti avrebbe sarcasticamente applaudito verso la ragazza. Di fronte a questo atteggiamento, Josh avrebbe perso la pazienza come si nota dal video.

“Avete sentito cosa è successo? In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti”, ha dichiarato Miele sui social.