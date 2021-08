Rissa Signorini-Raz e pioggia di gravidanze: le news della settimana

Botte da orbi attorno al GF Vip 6: il reality manco è cominciato che già inizia a tirare aria di tempesta su Cinecittà. Tutto è cominciato quando Raz Degan, che in questi giorni è stato dato in diverse occasioni come papabile concorrente, ha smentito la sua partecipazione. Smentita di fuoco: ha definito il programma “spazzatura”. Poche ore dopo, il sito DavideMaggio.it, evidentemente imbeccato da qualcuno che è vicino alla trasmissione, ha sostenuto che l’israeliano non avrebbe detto subito di no. Avrebbe risposto picche solo dopo aver chiesto 500mila euro per restare nella Casa per 30 giorni. “Grazie e arrivederci“, la risposta della produzione.

Mattino Cinque slitta di 15 giorni: Simona Branchetti, al timone di Morning News, talk estivo che è collocato nella fascia della trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, sta ottenendo ottimi risultati. Mediaset l’ha premiata e le ha concesso altre due settimane di messa in onda. Chissà cosa ne penseranno la compagna di Marco Bacini e il suo collega.

Raimondo Todaro è tornato sul suo addio a Ballando con le Stelle, in un’intervista rilasciata al magazine Oggi. Ancora una volta è stato ‘agrodolce’ con Milly Carlucci. Solo miele invece per Maria De Filippi: “Lei è un fenomeno”.

Anna Tantangelo e Livio, due ‘Cori’ e una capanna: la coppia è uscita allo scoperto e non si nasconde più. Meglio tardi che mai.

Fiocco azzurro per la diva Scarlett Johansson che è diventata mamma per la seconda volta: l’annuncio del parto è stato dato dal marito della 36enne newyorkese, Colin Jost. Il piccino è stato chiamato Cosmo.

Restando in tema di ‘cicogne internazionali’, Kylie Jenner è incinta del secondo bebè. A rivelarlo sono state fonti a stelle e strisce che non hanno dubbi sul fatto che la 24enne miliardaria e il compagno Travis Scott diventeranno genitori bis a breve.

Sempre parlando di pargoli in arrivo, anche Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aspettano un frutto d’amore: l’annuncio lo ha fatto il ‘Dottore’ dai suoi profili social.

E ancora, a proposito di bebè, a Ballando con le stelle doppia cicogna in volo: Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi sono in dolce attesa.

Thais Wiggers, volto noto di Striscia la Notizia, alle prese con una brutta faccenda. Mentre era fuori di casa, dei ladri si sono intrufolati nella sua abitazione milanese e le hanno sottratto molte cose dal gran valore economico e affettivo.

Malviventi in azione anche a Roma: pure la casa di Massimo Ciavarro è stata ripulita da alcuni criminali. L’attore era in vacanza quando c’è stato il furto.