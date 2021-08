Kylie Jenner è incinta, sarà di nuovo mamma: retroscena e dettagli

Kylie Jenner sarà di nuovo mamma. La miliardaria 24enne è incinta e aspetta il suo secondo figlio da Travis Scott. Diverse fonti hanno confermato la notizia in esclusiva alla testata americana Page Six. La coppia ha già una figlia di 3 anni, Stormi. Nella giornata di ieri Caitlyn Jenner, madre della 24enne, aveva lasciato intendere che ci potesse essere in corso una dolce attesa. Nelle scorse ora quegli indizi sono diventati certezza.

Una fonte vicina alla giovane ha fatto sapere che l’intera famiglia è “elettrizzata”. Quando le è stato chiesto se fosse disponibile a dare un fratello a Stormi durante un’intervista dello scorso anno ad Harper’s Bazaar, Jenner ha così risposto: “I miei amici mi fanno pressione al riguardo… Amano Stormi. Sento sicuramente la pressione e la voglia di darle un fratello, ma non c’è un piano”.

E mentre è apparsa nella serie #DoYourPart Instagram Live, prodotto della sua migliore amica Stassie Karanikolaou, Kylie ha aggiunto: “Voglio sette figli in futuro, ma non in questo momento”. “La gravidanza non è uno scherzo; è una cosa seria ed è difficile”, ha aggiunto. “Non sono ancora pronta per questo.”

Kylie ha iniziato a frequentare Scott nell’aprile 2017, ha trascorso la sua prima gravidanza in segreto, annunciando l’arrivo di Stormi solo dopo aver partorito. In seguito ha spiegato la sua scelta, dicendo di aver condiviso quasi tutto della sua vita ma che con la prima dolce attesa voleva godere di pace e serenità: “Ero anche molto giovane quando sono rimasta incinta ed ho preferito la privacy. Non sapevo come comportarmi con il mio seguito e con il giudizio dato da tutti. Penso che fosse solo qualcosa che dovevo affrontare da sola”.

Sua sorella Kendall Jenner si è detta d’accordo con la scelta di Kylie relativa al tenere celata la prima gravidanza: “Questa è ovviamente una teoria – io non sono mai stata incinta e sono sicura che ci sono studi su questo -. Ma penso che più sei in pace quando sei in dolce attesa, più ciò va a vantaggio di tuo figlio”.

“Penso – ha aggiunto – che sia un riflesso anche di sua figlia oggi. Lei è meravigliosa e bella perché Kylie era così in pace durante la sua prima gravidanza. Penso davvero che sia stata la decisione migliore”.

La sorella Kim Kardashian, 40 anni, che ha avuto quattro figli da Kanye West, ha spiegato che Kylie non ha lasciato la casa per proteggere se stessa e il suo futuro bambino, ricordando che c’erano momenti in cui guidavamo ed erano entrambe incinta e che i paparazzi si schiantavano quasi sulle loro auto pur di strappare una foto. ha detto Kim. “Kylie voleva davvero proteggere la sua tranquillità, il bambino e il suo privato”, ha concluso Kim.

Anche rimanendo a casa per mesi, Kylie ha detto di essere stata infastidita dai fotografi, rivelando che ha dovuto persino mettersi al riparo dagli elicotteri che volavano sopra la sua abitazione e che erano in cerca di uno scoop.

Tornando alla seconda dolce attesa, la più giovane del clan Kardashian-Jenner ha scatenato per la prima volta le voci di una sua gravidanza poche settimane fa, quando è uscita con una maglietta piuttosto larga mentre era in Idaho. Altro indizio seminato, stavolta via social, è stato quando ha postato una foto di un piatto di sushi, che sembrava avere soltanto involtini di avocado. Assente il pesce crudo.

I fan lo hanno immediatamente notato e hanno fatto ulteriormente ‘rumore’, gridando alla dolce attesa. Pochi giorni dopo Kylie ha provato a disorientare i media e i suoi ‘seguaci’ pubblicando un’istantanea di un cocktail nelle sue Stories Instagram e scrivendo: “Niente come un Lychee Martini”. Il tutto seguito da una foto con una pietanza di pesce crudo. “Non lo ha davvero consumato”, ha spiegato una fonte.