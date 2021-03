Kris Jenner commenta il divorzio di Kim Kardashian e Kanye West

Anche Caitlyn si è pronunciata ed entrambe hanno detto se si parlerà nel divorzio nelle puntate di Keeping Up with the Kardashians

Il divorzio di Kim Kardashian e Kanye West è ancora al centro del gossip internazionale. Oggi è tornato argomento di discussione perché hanno rotto il silenzio Kris e Caitlyn Jenner. I due ormai ex coniugi West non hanno ancora annunciato ufficialmente il divorzio, nonostante sia passato già un po’ di tempo. Nel mese di febbraio infatti si è diffusa la voce secondo cui Kim avrebbe consegnato le carte a Kanye. Della separazione si parla da tempo ormai, per cui non è arrivato del tutto a sorpresa. C’è chi pensa che Kim e Kanye non abbiano ancora dato l’annuncio ufficiale perché avverrà nella stagione finale di Keeping Up with the Kardashians. Sarà vero oppure no?

Kris ne ha parlato in una intervista al Kyle & Jackie O Show. L’occasione è arrivata quando i conduttori del programma hanno parlato delle difficoltà che si incontrano in un divorzio. Quindi hanno chiesto alla Jenner come procedono le cose tra Kim e Kanye. Lei ha commentato così:

“Penso che sarà sempre dura, in qualsiasi momento. Ci sono tanti bambini. La cosa buona della nuova famiglia è che ci sosteniamo, ci siamo l’uno per l’altro e ci amiamo molto”

La coppia ha infatti quattro figli: North di 7 anni, Saint di 5 anni, Chicago di 3 anni e Psalm di 22 mesi. L’unica cosa che si augura per sua figlia e anche per l’ex genero è che siano felici. Soprattutto spera che i suoi nipotini siano sempre felici, perché questo deve rimanere l’obiettivo di tutti. A proposito della possibilità che Kim e Kanye annuncino in modo ufficiale il divorzio in Keeping Up with the Kardashians, Kris ha detto che non è da escludere. Insomma, la separazione della coppia potrebbe essere protagonista dello show. La Jenner non sa ancora cosa sia stato montato nel finale, ma pensa che comunque il divorzio sia un momento privato per loro due. E ha aggiunto:

“Kim vuole affrontare questa cosa con la sua famiglia e con i suoi tempi. Quando se la sentirà, sono sicura che dirà ciò che ha bisogno di dire”.

Anche Caitlyn Jenner non è a conoscenza di cosa succederà nelle puntate finali del programma, non è molto informata di tutti gli eventi se non di quelli a cui ha preso parte. Non sarebbe sorpresa se nell’ultima puntata si parlerà proprio di questo divorzio e pensa che sarebbe anche interessante. Caitlyn non ha mancato di sottolineare di voler bene a entrambi allo stesso modo, ha sempre avuto un buon rapporto anche con West. Queste ha svelato a People, tramite cui ha anticipato che prima o poi Kim rilascerà una dichiarazione. E augura il meglio sia a Kim sia a Kanye.