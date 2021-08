Thais Wiggers derubata, furto a casa dell’ex Velina

By

Thais Wiggers, conosciuta ai più per essere stata una delle veline di Striscia la Notizia, è tornata a far parlare di sé per alcune Instagram Stories pubblicate nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram. La ballerina rincasata dopo la sua vacanza ha fatto un’amara scoperta.

L’ex amatissimo volto del tg satirico di Antonio Ricci ha passato alcune settimana di vacanza lontano dall’Italia. Sempre molto attiva sui social, l’ex di Teo Mammuccari ha pubblicato sui suoi social alcuni scatti da spiagge dalla bellezza mozzafiato in paradisi lontani.

E chissà se questi stessi scatti non li avranno visti anche i ladri che hanno deciso di approfittare della temporanea assenza della showgirl per svaligiarle casa. A svelare l’amara sorpresa una volta rientrata a casa è stata proprio Thais, che si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram.

L’ex velina ha scritto che è davvero molto brutto tornare a casa e trovare tutto sotto sopra, sentirsi invasi. Da quanto si apprende dalla diretta interessata sono tante le cose di valore che sono state trafugate. Tante le cose rubate che avevano un contenuto emozionale, come il pc con le foto della figlia.

Ma non solo, ad essere stati rubati anche regali che le aveva atto l’adorata mamma, che purtroppo non c’è più, oltre a borse e gioielli. Thais fa vedere anche un’immagine di alcune stanze dove sono stati aperti e svuotati cassetti e armadi.

Thais conclude la sua Instagram stories ricordando che nessuno le potrà mai rubare gli indimenticabili momenti vissuti nella sua recente vacanza. Poi chiude con un detto brasiliano “vanno via gli anelli ma rimangono le dita“. Le cose importanti, quelle veramente importanti, non andranno mai via.

La modella brasiliana, dopo aver acquisito in Italia una grande notorietà grazie a Striscia la Notizia, si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Dalla relazione con Teo Mammuccari ha avuto Julia, nata nel 2008. Il loro rapporto naufragò dopo due anni.

Ad alcuni concorrenti brasiliani di Tu si que vales, Mammuccari ironizzando disse che loro venivano in Italia ed hanno ottenuto tanto successo, lui invece ha fatto un viaggio in Brasile e paga il mantenimento. Thais infatti, dopo la rottura con Teo si era trasferita in SudAmerica.