Tu Si Que Vales quando inizia? La sfida contro Cattelan e Ballando

Continuano le registrazioni di Tu Si Que Vales 2021. Quando inizia? Blogo ha svelato che la prima puntata dell’ottava stagione del talent campione d’ascolti dei sabati sera autunnali andrà in onda il 18 settembre prossimo in prima serata su Canale 5. Come è noto, la squadra è stata confermata: a dare il benvenuto ai telespettatori e ad annunciare gli ospiti saranno Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. L’inizio di Tu Si Que Vales apre la stagione della sfida auditel del sabato. Il programma dovrebbe confrontarsi con Da Grande in onda su Rai1. Con la messa in onda della prima puntata di Tu Si Que Vales, Alessandro Cattelan si sposta o rimane?

Fra le idee in campo ci sarebbe quella di uno spostamento in un’altra serata oppure potrebbe giocare d’anticipo e andare in onda sette giorni prima, l’11 settembre. Come fa sapere TvBlog, in tutto questo c’è una persona che può sorridere per la messa in onda anticipata della trasmissione prodotta da Maria De Filippi: questa è Milly Carlucci. Come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022 Ballando con le Stelle inizia sabato 16 ottobre. Le ultime due o tre puntate potrebbero scontrarsi contro il Meglio dell’edizione di Tu Si Que Vales e non avere, di fatto, una concorrenza spietata. Questo le consentirà senz’altro di alzare l’asticella di share e spettatori.

Registrazioni Tu Si Que Vales: come fare per partecipare come pubblico in studio

Le prossime registrazioni di Tu Si Que Vales 2021 sono previste per il 26, 27 e 28 luglio. Al fine di prevenire il rischio contagio per Covid-19 anche quest’anno Maria De Filippi, che ha rotto il silenzio sulle sue sfuriate in tv, e la sua squadra hanno messo in campo un protocollo serrato.

Una volta arrivati agli studi Titanus Elios e muniti di mascherina, verrà eseguita dal personale medico autorizzato la misurazione della temperatura. In caso di positività non sarà consentito l’ingresso. Per partecipare come pubblico o come concorrente a Tu Si Que Vales basta andare sul sito Witty.tv e compilare i rispettivi form.