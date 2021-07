Maria De Filippi perchè si arrabbia in tv: silenzio rotto e svela retroscena

In una lunga intervista a La Stampa Maria De Filippi ha svelato, tra le altre cose, alcuni retroscena in riferimento ad alcuni protagonisti dei suoi programmi. La conduttrice di Canale 5 ha più volte ammesso di essersi sentita in imbarazzo per alcuni di loro e l’ha sempre dichiarato senza peli sulla lingua. Quello che spera è di averlo fatto con educazione. Negli ultimi anni abbiamo conosciuto un altro aspetto della moglie di Maurizio Costanzo: le sfuriate in diretta televisiva. Anche Maria è umana ed è comprensibile perdere ogni tanto le staffe.

Più frequenti sono stati gli scatti d’ira a Uomini e Donne. Memorabili sono stati i rimproveri dati a Nicola, un ex corteggiatore di Valentina Autiero, ma anche ad Armando Incarnato. A quest’ultimo gli ha dato del cretino, stanca del modo in cui l’uomo tratta le donne che provano ad avvicinarsi a lui. Anche ad Amici ha perso la pazienza: durante le ultime puntate della fase Serale ha richiamato i ragazzi perchè poco inclini al rispetto delle regole.

La De Filippi ha ammesso che alzare la voce in tv a volte le capita. Se però diventa prevaricante con chi ha invitato le dispiace molto. Anche perché il ruolo che ha è prevaricante di per sé e preferisce i confronti alla pari. Poi ha confessato:

“Mi capita di farlo anche nella vita privata, dopo un minuto però mi passa e sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione, per il semplice fatto di avere alzato la voce”

Immancabile un riferimento a Raffaella Carrà nel corso dell’intervista. La conduttrice era stata la prima a visitare la camera ardente della regina della tv. Accompagnata da Sergio Japino, è rimasta in preghiera per alcuni minuti prima di lasciare la Sala del Campidoglio.

Con lei aveva un rapporto nato prima che la conoscesse, poiché la guardava in tv. Quattro anni fa le è stato chiesto di partecipare a un suo programma e l’ha incontrata di persona:

“Era acuta, intelligente, sensibile, conduceva fingendo di non condurre, ristabilendo davanti alle telecamere quella che era la verità”

Perchè la Carrà è un’icona gay? Secondo Maria De Filippi, che porterà per la prima volta una tronista trans a Uomini e Donne, piaceva al pubblico omosessuale perchè magari ballava vestita da suora sexy cantando un successo dei Beatles con i ballerini svestiti che si muovevano come se fossero a cavallo.

Poi raccontava di essere cresciuta da sola con la madre e questo le consentiva di dire che non c’è alcun problema in una famiglia formata da due uomini e da due donne.

Maria De Filippi sul Ddl Zan: “Siamo di fronte a una questione di civiltà”

In merito al Ddl Zan, Maria De Filippi ha rivelato che la libertà di espressione è fondamentale in una democrazia, ma non è onesto confondere la libertà di espressione con la libertà di insultare, discriminare o istigare ad atti di violenza e, in un certo qual modo, giustificarli: