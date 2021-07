UeD tronista trans, Jessica Antonini dice la sua ma fa uno scivolone: caos

By

Uno scivolone quello commesso da Jessica Antonini sui social, nel momento in cui ha commentato la notizia riguardante l’arrivo della prima tronista trans a Uomini e Donne. Le parole che ha utilizzato hanno creato una nuova bufera intorno a lei. Pare volesse fare ironia, eppure la battuta sembrerebbe essere riuscita davvero male! Infatti, la pioggia di critiche ha subito invaso un post su Instagram.

Jessica ha deciso in questi giorni di dire la sua sull’arrivo della tronista trans e la sua battuta ha lasciato interdetti diversi utenti sul social network. Le sue parole, di certo, non potevano passare inosservate. “Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare”, ha scritto la Antonini, aggiungendo una faccina che ride. Il suo riferimento, a detta di molti utenti, sarebbe chiaramente fatto a Davide Lorusso.

Le sue esternazioni infelici sull’ex corteggiatore, dopo la fine della loro relazione, hanno fatto parecchio discutere. “Lui è gay, ma ancora non lo sa”, questa la dichiarazione che non ha ricevuto consensi dal pubblico. Ed è per questo motivo, che in molti credono che, con quel commento ironico, Jessica abbia voluto lanciare una nuova frecciatina a Davide.

Prontamente gli utenti si sono scagliati contro l’ex tronista, accusandola di essere omofoba. “Sinceramente non ho fatto nomi, forse influenzati dalle mie ultime dichiarazioni, ma ci sta”. Sono andate avanti, però, le accuse da parte di moltissime persone. C’è chi le ha fatto notare che il suo riferimento, in realtà, è abbastanza chiaro. A questo punto, è stata lei stessa ad ammettere: “È chiaro, ma non è scritto”.

Oltre questo, ci ha tenuto a precisare che non si sta strappando i capelli per la fine della sua relazione con Lorusso, in quanto ha bisogno di avere al suo fianco un uomo. Una battuta decisamente fuori luogo, che ha fatto innervosire diversi utenti. Infatti, sotto il suo commento, si contano centinaia di messaggi.

Ma va comunque precisato che non verrebbe messo in dubbio l’orientamento di Davide, qualora decidesse di scendere le scale per corteggiare la futura tronista transgender, che è una donna a tutti gli effetti.

Intanto, si pensava che a sedere sull’ambito trono sarebbe stata Nicole Scavuzzo. Quest’ultima, nella serata di ieri, ha detto nuovamente la sua, smentendo la notizia. Dunque, ancora non è nota l’identità della tronista che dovrebbe essere presentata nella prossima edizione.

Nel frattempo, il Trono Over potrebbe presto riaccogliere due volti del parterre maschile.