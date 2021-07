Uomini e Donne, chi torna? Riccardo e Marco Firpo possono sorprendere

Quali sorprese riserverà il programma al pubblico di Canale 5? Nel parterre maschile del Trono Over potrebbero fare il loro ritorno i due ex cavalieri, che si svelano in nuove interviste

Cosa si deve aspettare il pubblico dalla nuova stagione di Uomini e Donne? Ad agosto dovrebbero riprendere le registrazioni del noto programma di Maria De Filippi e i telespettatori iniziano a domandarsi chi siederà al centro dello studio. Il pubblico di Canale 5 potrebbe assistere a due ritorni del Trono Over, ovvero quello di Riccardo Guarnieri e Marco Firpo.

Il primo ha fatto molto discutere nel corso della sua ultima esperienza nel programma, dopo la fine della sua storia d’amore con Roberta Di Padua. Tra loro non c’è stato il lieto fine sperato e, durante il confronto in studio, il cavaliere tarantino si è lasciato andare a delle confessioni che hanno sconvolto un po’ tutti. Dopo ciò, ha deciso di restare in silenzio, sparendo dai social.

Solo qualche giorno fa, il Guarnieri ha fatto ritorno su Instagram e oggi, su Uomini e Donne Magazine, si dichiara “single e spensierato”. Dopo le dichiarazioni fatte in studio, Riccardo ha capito che era necessario “abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto”. In trasmissione si è come svuotato: “Sono uscito, ovviamente a testa bassa, ma pulito”.

Quello che c’era da dire l’ha detto al centro dello studio e il silenzio gli è sembrata poi “l’opzione migliore”. Ha ritrovato la serenità, ma ormai Roberta sembra essere un lontano ricordo. Infatti, lui stesso dichiara che non gli riguarda più ciò che accade alla dama. Inoltre, ammette di non aver mai sentito la sua mancanza.

Oggi Riccardo Guarnieri non pensa all’amore, ma preferisce godersi l’estate e vivere alla giornata. Per quanto riguarda l’incontro fortuito avvenuto tra Roberta e Ida Platano, dichiara semplicemente di aver riso molto non appena è venuto a conoscenza della cosa.

Smentisce di avere un flirt e di essere dimagrito, come in molti avevano pensato dopo la recente foto condivisa. Ma tornerebbe mai a Uomini e Donne Riccardo? Al momento, non lo sa, in quanto si sente “estremamente combattuto”.

C’è una parte di lui che tornerebbe, a testa bassa come è uscito, per ricominciare da zero. Un’altra parte, però, è consapevole del fatto che non si sentirebbe più a suo agio: “perché ho fatto una stupidaggine e me ne rendo conto”.

C’è un altro cavaliere che potrebbe fare ritorno nel parterre e che sicuramente attirerebbe l’attenzione del pubblico: Marco Firpo, ex fiamma di Gemma Galgani. Nella sua recente intervista, la dama torinese ha ammesso di pensare spesso all’ex cavaliere.

Oggi, sul Magazine, Marco racconta che Gemma ha ancora le chiavi, non solo di casa sua, ma anche del suo cuore. La pensa sempre e, come già aveva dichiarato in passato, non c’è giorno della sua vita in cui non abbia un pensiero per lei.

Non ha la televisione e, dunque, non ha seguito le ultime frequentazioni della Galgani. Anche se va a casa di un amico che ha la tv accesa, evita di guardare, perché gli dispiace anche vedere che la dama viene attaccata. E alla domanda se tornerebbe mai nel programma, lui risponde così:

“Non saprei… al momento Gemma è un ricordo. Un ricordo molto bello, così come la trasmissione. Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al più presto”

Dunque, non sono esclusi i ritorni in studio di Riccardo Guarnieri e Marco Firpo nella prossima stagione! Sicuramente rivedere il secondo sarebbe un gran colpo di scena, soprattutto per Gemma!