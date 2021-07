Uomini e Donne, Gemma abbandona? Parla lei, poi la frecciata a Isabella

La dama torinese si svela e torna a parlare anche di Marco Firpo; non solo, punge la sua nuova collega del Trono Over e riserva qualche consiglio a Tina Cipollari

Gemma Galgani si svela sulla sua estate e torna a parlare di altri volti di Uomini e Donne, ovvero di Isabella Ricci, Tina Cipollari e Marco Firpo. Nella sua nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, prima di tutto ammette che questo è un periodo insolito, come un po’ per tutti. Si trova ancora lontana da Torino e, sebbene Roma sia diventata la sua seconda casa, sente la mancanza delle sue sorelle.

Cosa farà nelle prossime settimane estive Gemma? La dama torinese, protagonista indiscussa del Trono Over, sta organizzando un fine settimana insieme a Ida Platano in una Spa. Potrebbe anche usufruire di un biglietto aereo che le è stato regalato da una cara amica il giorno del suo compleanno, che ha come destinazione il Portogallo. Ancora, però, ha dubbi al riguardo.

Ed ecco che la Galgani ammette di pensare spesso a Marco Firpo, ricordandolo come “il lupo di mare dai lunghi capelli biondi”. Nonostante la loro storia non abbia avuto un lieto fine, tra loro è comunque rimasto un bel rapporto. Ogni tanto le torna in mente la “meravigliosa passeggiata” che hanno fatto vicino alla cittadina di Bonassola, in Liguria.

In ogni fase della sua vita, che sia bella o brutta, avverte sempre la vicinanza del suo papà, Babbo Alfredo. La morte di quest’ultimo fu, ovviamente, per lei una dolorosa perdita. Ma, tornando al programma, c’è qualcosa che Gemma non rifarebbe e che ha fatto nella passata edizione: “Non mi sarei riproposta più volte a Maurizio di Milano che mi è davvero piaciuto tanto, lo ammetto”.

C’è stato più di un momento brutto per Gemma a Uomini e Donne, nella scorsa stagione. Una delle delusioni più inattese è stata quella legata ad Aldo. La Galgani sembra non avere alcuna intenzione di lasciare la sua postazione nel parterre. In questi ultimi mesi si è parlato spesso di una probabile uscita di scena della dama torinese, per dare un tocco di novità alla trasmissione.

Pare che nella prossima edizione Gemma sarà ancora seduta al suo posto: “Insomma il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle, come dico sempre, possono ancora aspettare”. Ed ecco che la Galgani torna a parlare del suo rapporto con Isabella Ricci, nuovo volto della trasmissione.

Non se le sono mandate a dire, ma mentre la seconda è apparsa propensa a instaurare un rapporto pacifico, Gemma sembra non avere le stesse intenzioni. E ancora oggi riserva qualche frecciatina alla sua collega.

Rivela di non aver avuto alcun contatto con Isabella e fa notare che non c’erano di certo i presupposti per definirsi amiche, soprattutto dopo le ultime puntate. Se mai la dovesse chiamare le direbbe semplicemente: “Benvenuta nel 2021”.

Il motivo? Da qualche giorno, Isabella Ricci è approdata su Instagram. E Gemma punta proprio a sottolineare questo dettaglio, non evitando una frecciatina.

“Ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, le sue perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, dove è diventata piuttosto attiva”

Per quanto riguarda Tina Cipollari, invece, le dà qualche consiglio: portare argomenti nuovi in trasmissione. Così, l’opinionista non dovrà sempre riservarle delle offese o tirare fuori “pettegolezzi infondati” sul suo passato.

Non solo, le consiglia anche di proporsi con un nuovo look nella prossima stagione. In particolare, le suggerisce un outfit “più fresco, più giovanile, più informale”, facendole notare che si va in onda nel primo pomeriggio.