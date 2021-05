Uomini e Donne oggi: la decisione di Aldo getta Gemma nello sconforto

Una nuova puntata quella che va in onda questo pomeriggio e che vede al centro della scena la Galgani, la quale finisce in lacrime

Torna in onda oggi, lunedì 3 maggio 2021, Uomini e Donne con una nuova puntata. Quella trasmessa questo pomeriggio dovrebbe corrispondere alla prima fase della registrazione avvenuta lo scorso 25 aprile. Al centro dello studio, il pubblico di Canale 5 dovrebbe ritrovare Gemma Galgani. La scorsa settimana, la dama torinese ha lasciato il numero al cavaliere Antonio. Quest’ultimo le aveva già fatto capire che tra loro ci potrebbe essere solo un’amicizia. Ecco che oggi Maria De Filippi manda in onda il post puntata della registrazione del giorno prima, in cui Gemma torna a lamentarsi del comportamento di Tina Cipollari.

La dama è ancora convinta del fatto che tutti gli uomini scappino a causa delle intromissioni dell’opinionista. In particolare, non riesce a sopportare il fatto che Tina faccia credere a tutti che lei sia interessata solo ad avere dei rapporti intimi con un uomo. Durante questo sfogo, la Galgani si lamenta anche della scelta presa da Antonio e dichiara di essere rimasta molto male. Non appena finisce il filmato, Gemma entra in studio e si siede di fronte ad Aldo. Qui ammette che sta continuando la loro conoscenza solo per amicizia. Da parte di lui, però, c’è un interesse che va oltre.

Infatti, il cavaliere confessa di volere qualcosa in più da lei. Raccontano di essersi incontrati la sera precedente e di aver guardato insieme la puntata di Amici di Maria De Filippi. In questa occasione hanno avuto modo di essere più intimi. Tra loro, scendendo nel dettaglio, ci sono stati solo abbracci e più volte si sono tenuti la mano. A questo punto, però, Aldo dichiara che andare avanti per lui non è proprio il caso, anche perché Gemma viene spesso attaccata dagli opinionisti.

Di fronte alla decisione del cavaliere, la Galgani non riesce a trattenere le lacrime. Si dice dispiaciuta e questo sua reazione crea delle speranze in Aldo, che inizia a pensare che tra loro potrebbe nascere qualcosa. Tina e Gianni Sperti non riescono a non intromettersi nella questione e dicono la loro. I due opinionisti sono sicuri che Gemma stia piangendo solo perché teme di restare senza corteggiatori.

Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, la Galgani ha avuto modo di condividere una lettera per Tina, proprio per esternare tutto ciò che prova a causa delle sue intromissioni.