Rai ridicola voto 0, Milly da incubo 2, Maria ‘diavolo’ 7: pagellone tv

Venerdì 10 maggio Amadeus ha registrato l’ultima puntata di Affari Tuoi che andrà in onda l’1 giugno. Come riferito dal giornalista Giuseppe Candela, non c’era nessun dirigente Rai ai saluti finali. Poche ore prima, per l’ultima puntata di Viva Rai2! di Fiorello, invece, si sono visti i vertici. Due considerazioni: evidentemente l’addio di ‘Ama’ non è stato a tarallucci e vino. Seconda valutazione, la riconoscenza è merce rara. Amadeus ci ha visto lontano nel prendere la decisione di levare le tende. L’attuale governance Rai ha perso un’altra occasione. Ridicola, voto zero!

Il nuovo programma di Milly Carlucci, L’acchiappatalenti, è un minestrone in cui regna confusione e caciara. La conduttrice si è tanto vantata del fatto che è un format nuovissimo, che non si è mai visto né in Italia e all’estero. Guardandolo, in modo maligno, viene da dire che rimarrà un unicum, semplicemente perché nessuno lo vorrà replicare. Tra l’altro, pure gli ascolti sono stati tutt’altro che buoni: 2.7 milioni di utenti e il 17.2% di share. Il rischio è che nella seconda puntata ci sarà un’emorragia, con tanti telespettatori in fuga. A volte, se le idee non ci sono, forse sarebbe il caso di lasciar perdere. Voto 2!

L’Isola dei Famosi è sprofondata al 15.8% di share, coinvolgendo nell’ultima puntata mandata in onda solamente 2 milioni di spettatori. Si sussurra che per la prossima stagione, laddove il reality sia riproposto (il che non è affatto scontato), si stia pensando di richiamare Ilary Blasi. Come scriviamo da settimane, il problema vero è un altro: il format è usuratissimo. Mediaset già quest’anno avrebbe dovuto tentare di lanciare una novità. Ci sarebbe voluto più coraggio. Ciò che si sta vedendo è una trasmissione fiacca e spenta, voto 3!

Scontro tra primissime donne su La7. Lilli Gruber, lunedì sera, nel prendere la linea con Otto e Mezzo, ha dato dell’“incontinente” a Enrico Mentana che con il suo Tg ha sforato (Lilli ha iniziato alle 20.46). Il ‘Direttore’ ha replicato con un post su Instagram, sostenendo che se Otto e Mezzo va bene è anche grazie al traino che lui è in grado di garantire. La7 è intervenuta con un comunicato ‘soft’, richiamando tutti al “rrispetto reciproco”. Insomma, c’è stato un bello scaz*o a livello pubblico. Non proprio un figurone sia per Mentana, sia per la Gruber, sia per La7. Fuoco alle polveri, voto 4!

Altro scandalo a Uomini e Donne. Mario Cusitore è stato beccato a dire le bugie. Ida Platano lo ha cacciato. Quel diavolaccio di Maria De Filippi continua a trovare soluzioni geniali per tirare la carretta. Nessuno come lei è in grado di far germogliare spontaneamente un simile spassoso trash. Queen Mary colpisce ancora, voto 7!

Angelina Mango è arrivata settima all’Eurovison. Non ha per nulla sfigurato. Per quel che riguarda il podio, poco da dire: sono pezzi che funzionano più del suo. Detto ciò, giù il cappello per la figlia del compianto Pino Mango: farà una grande carriera, voto8!

Una nessuna centomila, che bello! Il concerto-evento condotto da Amadeus e trasmesso in differita su Rai Uno è stato un qualcosa di emozionante e ben fatto. Come al solito, con “Ama” alla guida, tutto è filato liscio come l’olio e ci si è divertiti. Un progetto lodevole e ben costruito sotto tutti i punti di vista. Voto 9!

The end, quel gioiellino di Viva Rai2! ha chiuso i battenti per sempre. Fiorello ha ritenuto concluso il progetto. Il 10 maggio ha salutato tutti. Il programma, purtroppo, non vedrà una terza stagione. Peccato visto che è stata una delle novità tv più interessanti e geniali degli ultimi 10 anni. Fiorello fuoriclasse assoluto, inarrivabile, voto 10!